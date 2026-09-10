Erwin Walton Mercado, experto en cuchillos: “El lavavajillas daña el filo, por eso lo mejor es lavarlos con este tipo de esponja usando jabón neutro y agua tibia”

Meter los cuchillos de cocina al lavavajillas puede ahorrar tiempo y esfuerzo al lavar los trastes. Sin embargo, y para desconocimiento de muchos, esto también puede hacer que pierdan el filo más rápido. Erwin Walton Mercado, quien se desempeñó como gerente de producto de Victorinox México, recomienda evitar este hábito, sobre todo con los cuchillos grandes, y optar por una limpieza más sencilla.

Para cuidarlos, aconseja usar una esponja suave, no fibra abrasiva, jabón neutro y agua tibia. De hecho, esta recomendación coincide con la guía de cuidado de Wüsthof, fabricante alemán de cuchillos, que aconseja lavarlos a mano con agua tibia y detergente suave, además de evitar fibras o limpiadores abrasivos que puedan rayar la hoja.

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¿Por qué el lavavajillas puede dañar los cuchillos?

El problema no es solo el agua. Durante el ciclo, el cuchillo puede golpearse o rozar con otros cubiertos y, con el tiempo, esos contactos terminan afectando el filo.

A esto se suman la temperatura y los detergentes utilizados durante el lavado. Wüsthof respalda lo anterior al recomendar no meterlos al lavavajillas precisamente por el calor y el roce que pueden sufrir durante el ciclo.

Eso sí, no todos los modelos son iguales. Algunos cuchillos están fabricados para soportar este tipo de lavado. Aun así, cuando se busca conservar el filo durante más tiempo, el lavado a mano sigue siendo una de las recomendaciones más comunes.

¿Cuál es la mejor forma de lavar un cuchillo?

Walton Mercado recomienda una rutina sencilla:

Usar agua tibia

Aplicar jabón neutro o detergente suave

Limpiar con una esponja suave, no fibra abrasiva

Enjuagar después de cada uso

Secar inmediatamente con un paño limpio

Este último paso también importa. Dejar el cuchillo húmedo durante mucho tiempo puede favorecer la aparición de manchas. Por ello, Wüsthof aconseja secarlo inmediatamente con un paño suave y guardarlo una vez que esté completamente limpio y seco.

Un correcto lavado ayuda a ampliar la vida de un cuchillo. Usar agua tibia también ayuda a conservar correctamente los cuchillos. (Crédito | Pexels | Lukas)

¿Qué alimentos pueden afectar la hoja?

Según los expertos, también conviene lavar el cuchillo poco después de cocinar. Ingredientes como cítricos, tomates, chile y otros alimentos ácidos pueden dejar residuos sobre la hoja si permanecen demasiado tiempo.

Ante esto, lo mejor es lavarlo después de usarlo. La guía de Wüsthof también advierte que restos de alimentos, salsas o jugos pueden permanecer sobre la hoja y favorecer la aparición de manchas y corrosión.

¿Qué otros hábitos pueden hacer que pierda el filo?

El lavado no es lo único que influye. Walton Mercado también recomienda evitar cortar directamente sobre granito, piedra u otras superficies duras, ya que el contacto constante termina desgastando la hoja.

Esta recomendación coincide con Zwilling, quien señala que superficies como vidrio, porcelana, azulejo o metal pueden hacer que un cuchillo pierda filo más rápido. En cambio, recomienda utilizar tablas de madera; las de plástico también pueden emplearse.

Además, la marca aconseja evitar alimentos demasiado duros o congelados, ya que pueden doblar el filo o dañar la hoja.

Una vez limpio y seco, tampoco conviene dejar el cuchillo suelto entre otros cubiertos. Para proteger la hoja, Zwilling recomienda utilizar un bloque o un organizador de cajón, de manera que el filo quede separado de otros utensilios.

Así, mantener un cuchillo en buen estado no requiere cuidados complicados y puede ayudar a conservar el filo durante más tiempo. Cuando deje de cortar bien, Walton Mercado explica que la chaira sirve para rectificar el filo, mientras que un afilador sí lo recupera al desgastar la hoja en el ángulo adecuado.

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