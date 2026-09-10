El Piturris: Cronología de los ÚLTIMOS minutos del influencer asesinado a balazos en su taquería

El influencer conocido como El Piturris murió tras ser atacado a balazos, durante la mañana de este jueves 10 de septiembre. El creador de contenido se encontraba atendiendo su taquería Los Güichos, ubicado en la intersección de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, en el fraccionamiento Reforma en Ciudad Obregón, Sonora.

El asesinato casusó impacto en las redes sociales, donde el influencer reúne casi 30 mil seguidores en Instagram y 40 mil en TikTok. Pero, ¿cómo fueron los últimos instantes de El Piturris? Te contamos los detalles del caso.

Asesinan a otro influencer, "El Piturris". Trabajaba en una taquería en Ciudad Obregón cuando llegaron y lo dejaron como coladera.

😳

Se creía narco en sus redes.

🫣 pic.twitter.com/NdLnWyYqyq — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) September 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Cronología de la muerte de El Piturris; claves del caso

Como cada mañana, El Piturris y su familia se encontraban atendiendo a la clientela de su taquería. Alrededor de las 10:55 horas, un cliente, de aproximadamente 25 años que vestía mezclilla, entró al lugar y realizó un pedido.

Más tarde, el supuesto cliente se dirigió al mostrador, sacó un arma de fuego, apuntó y le disparó a quemarropa al influencer hiriéndolo, en dos ocasiones, en el tórax. Tras realizar los disparos, el sicario huyó caminado con dirección a al sur hasta la calle José María Iglesias, donde abordó un vehículo en el que iban otras dos personas. Se les perdió el rastro en la avenida Norman E. Bourlaug.

Tras el ataque paramédicos de la Cruz Roja arribaron de inmediato al lugar para darle los primeros auxilios a la víctima; sin embargo, falleció minutos después.

¿Quién mató a El Piturris?

El Piturris era un influencer que solía compartir en sus redes sociales detalles de su estilo de vida; reuniones, fiestas, comidas, música regional, consumo de bebidas y otros asuntos cotidianos. Pero, ¿por qué sería el blanco de un sicario? El caso de El Piturris sería el segundo en el estado de Sonora relacionado con influencers.

El crimen se da en un contexto de violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa, organización criminal que controla el estado de Sonora; sin embargo, hasta el momento no existen pistas acerca de quiénes puedan estar detrás del crimen.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.