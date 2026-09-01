Walmart desploma aire acondicionado Mabe Mini Split Solo Frío con 1,800 pesos de ahorro

Cuando el calor mexicano se intensifica durante los meses cálidos del año, muchos hogares evalúan por primera vez o renuevan la instalación de aire acondicionado en las recámaras principales para asegurar descanso nocturno adecuado. Walmart lanzó una oferta importante para audiencia con este requerimiento: un aire acondicionado Mini Split Mabe de 12,000 BTU con refrigerante ecológico por $4,990 pesos.

El equipo tiene un ahorro de $1,800 respecto a los $6,790 del valor original del producto. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características y funciones del aire acondicionado Mini Split Mabe

El aire acondicionado Mabe ofrece 12,000 BTU de capacidad de refrigeración, equivalente a 1 tonelada de enfriamiento, formato ideal para espacios de 15 a 20 metros cuadrados. Esta capacidad resulta adecuada para recámaras principales estándar mexicanas, salas medianas con distribución abierta, oficinas en casa con espacio para escritorio + sala de estar, o cuartos multiuso donde el equipo debe cubrir requerimientos térmicos moderados durante los meses calurosos.

Aire Acondicionado Mabe Mini Split en Walmart (Walmart)

Su tecnología On-Off representa la propuesta más accesible del segmento aire acondicionado Mini Split mexicano, ubicándose por debajo de las líneas Inverter que ofrecen mayor eficiencia energética pero cotizan entre 2 mil y 4 mil pesos adicionales. Para audiencia con presupuesto controlado que busca refrigeración funcional sin migrar al segmento premium, la línea On-Off Mabe es una alternativa práctica.

El equipo utiliza refrigerante R32, uno de los refrigerantes más eficientes y ecológicos del segmento accesible, con menor potencial de calentamiento global vs el R410a tradicional. Esta característica lo hace compatible con las regulaciones ambientales más recientes en materia de refrigerantes para equipos domésticos.

El aire acondicionado integra funciones inteligentes básicas como modo Sleep que ajusta automáticamente la temperatura durante la noche para ahorro energético, Timer programable para encendido y apagado automático y filtro antibacterial que reduce impurezas del aire circulante durante la operación.

Entre sus características destacan:

Capacidad 12,000 BTU (1 tonelada)

(1 tonelada) Marca Mabe modelo MMT12CDBWCA32BM1

modelo Tecnología On-Off (ciclo fijo convencional)

(ciclo fijo convencional) Función Solo Frío (sin bomba de calor)

(sin bomba de calor) Voltaje 220V (instalación eléctrica dedicada)

(instalación eléctrica dedicada) Refrigerante R32 ecológico

ecológico Cobertura recomendada 15 a 20 metros cuadrados

Modo Sleep para ahorro nocturno

para ahorro nocturno Timer programable

programable Filtro antibacterial integrado

integrado Control remoto con pantalla digital

Modos: refrigeración + deshumidificación + ventilación + auto

Múltiples velocidades de ventilador ajustables

Por tratarse de un equipo Mini Split, la instalación requiere técnico certificado que realice el tendido de tubería refrigerante entre la unidad interior y la condensadora exterior, conexión eléctrica dedicada a 220V y carga de gas refrigerante inicial.

Garantía oficial Mabe México

El aire acondicionado cuenta con garantía oficial Mabe México cubriendo defectos de fabricación en el compresor, sistema de refrigeración, sistemas electrónicos internos, control remoto y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura estándar del segmento incluye un año en partes generales y período extendido en el compresor Mabe según política vigente del fabricante.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.