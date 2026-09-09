Alejandro Gutiérrez, profesor de cocina, enseña el método perfecto para tener el cuchillo siempre afilado: “Lo más importante es la técnica”

El creador de contenido gastronómico Alejandro Gutiérrez, conocido en Instagram como Yo soy chef en casa, publicó un video detallado explicando el paso a paso para afilar los cuchillos de cocina y mantener el corte de los utensilios en nivel profesional. El especialista suele compartir recetas y consejos para su comunidad de más de 685 mil seguidores, y en este caso enseña el uso correcto de la piedra de afilar.

Una piedra económica de dos caras, disponible en cualquier ferretería, basta para recuperar el filo de los cuchillos de cocina sin salir de casa. Las claves son la constancia y el control sobre el ángulo de fricción

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¿Con qué se afila un cuchillo de cocina y qué errores arruinan su filo?

El desgaste prematuro del acero ocurre principalmente por malos hábitos al cortar o por lavar las piezas dentro del lavavajillas. Utilizar tablas de picar de vidrio o mármol, al igual que guardar los cuchillos sueltos en cajones donde chocan entre sí, destruye el filo y deforma la guía del metal.

Para devolver la capacidad de corte a una hoja dañada se deben emplear los elementos adecuados:

Piedra de afilar de doble cara: utilizar un bloque abrasivo que integre un lado rasposo para moldear y un lado liso para pulir.

utilizar un bloque abrasivo que integre un lado rasposo para moldear y un lado liso para pulir. Agua como lubricante: sumergir la piedra en agua durante 20 minutos antes de comenzar para evitar el sobrecalentamiento del acero.

sumergir la piedra en agua durante 20 minutos antes de comenzar para evitar el sobrecalentamiento del acero. Trapo húmedo de soporte: colocar una tela mojada debajo del bloque para garantizar máxima estabilidad y evitar accidentes.

Paso a paso: la técnica de los 20 grados para afilar el cuchillo

La precisión del procedimiento radica en sostener el ángulo adecuado a lo largo de cada pasada sobre el grano. Alejandro Gutiérrez enfatiza la postura inicial: “Esto es un ángulo de noventa grados, la mitad son cuarenta y cinco, la mitad de la mitad veintidós punto cinco. Baja un poco el cuchillo y listo”.

El método paso a paso para ejecutar el afilado requiere aplicar la presión correcta en cada fase:

Contacto inicial por el lado rasposo: sostener el cuchillo a 20 grados y deslizar la hoja desde la base hasta la punta, ejerciendo presión constante con los dedos.

sostener el cuchillo a 20 grados y deslizar la hoja desde la base hasta la punta, ejerciendo presión constante con los dedos. Simetría en los movimientos: repetir exactamente la misma cantidad de pasadas por ambos lados de la hoja para desgastar la superficie de forma uniforme.

repetir exactamente la misma cantidad de pasadas por ambos lados de la hoja para desgastar la superficie de forma uniforme. Asentado y pulido final: voltear la piedra hacia la cara lisa, humedecerla y repetir el proceso durante la mitad del tiempo para eliminar imperfecciones.

Afilador de cuchillos. El afilador de cuchillos recorre colonias de la Ciudad de México en bicicleta o carrito, utilizando un silbato característico para anunciar su servicio de afilado artesanal. (Getty Images)

¿Cada cuánto tiempo se deben afilar los cuchillos de cocina?

El mantenimiento de los utensilios varía según el desgaste concreto de la pieza. Cuando se trata de una hoja muy desgastada que se intenta recuperar por primera vez, el especialista recomienda afilar el cuchillo durante 10 minutos dos veces por semana a lo largo de un mes completo.

Una vez restablecida la línea de corte, la rutina de mantenimiento preventivo se reduce a una sesión cada dos meses. Lavar la pieza con agua y jabón inmediatamente después del proceso remueve el polvillo metálico sobrante. Mantener esta disciplina garantiza cortes limpios, reduce el esfuerzo manual y minimiza los riesgos de resbalones peligrosos en la tabla.

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