“Recalentando nuestras sobras”: Samsung se burla del iPhone Duo, nuevo teléfono plegable de Apple

Hoy Apple presentó su primer teléfono plegable, el iPhone Duo, pero Samsung no tardó en reaccionar en redes sociales. La compañía surcoreana publicó una serie de mensajes sarcásticos que no mencionaron directamente a la compañía de la manzanita y tampoco a su nuevo dispositivo de alta gama, pero claramente hicieron referencia al lanzamiento.

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¿Qué dijo Samsung sonbre el nuevo iPhone Duo de Apple?

Entre la serie de mensajes publicados desde la cuenta oficial de Samsung Mobile US en “X”, se pudieron leer varios post con frases entre las que se destacó una que señala: “Avísanos cuando termines de recalentar nuestras sobras”, un mensaje acompañado del hashtag #ItsTimeToSwitch.

En otra publicación, Samsung escribió:

¿Fue emocionante? No.

¿Sucedió? Sí.

En una aparente crítica a que Apple entró al mercado de teléfonos legables varios años después de que lo hiciera Samsung.

Samsung se burla del iPhone Duo presentado hoy por Apple Guerra de plegables: Samsung se ríe del iPhone Duo y presume que Apple llegó tarde (Samsung Mobile US)

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo y cuándo sale a la venta?

El iPhone Duo llegará al mercado el próximo 23 de octubre, mientras que las perventas comenzarán el 16 de octubre en Estados Unidos y otros mercados, incluido México. De hechom Apple ya confirmó de manera oficial las fechas.

El nuevo teléfono plegable de Apple tiene una pantalla exterior de 5.4 pulgadas, además de una pantalla interna plegable de 7.6 pulgadas; su cuerpo es de titanio y cuenta con un chip A20 Pro.

Precio oficial del iPhone Duo en México

Precio del iPhone Duo color blanco o negro 256 GB: Desde $47,999 de contado

Precio del iPhone Duo color blanco o negro 512 GB: Desde $52,999 de contado

Precio del iPhone Duo color blanco o negro 1 TB: Desde $62,999 de contado

Precio del iPhone Duo color blanco o negro 2 TB: Desde $77,999 de contado.

Apple o Samsung: ¿Quién ganará la batalla de los teléfonos plegables?

Cabe señalar que el iPhone Duo llega diectamente a competir con dispositivosmxomo el Samsung Galaxy Z Fold8, cuyo precio inicial en Estados Unidos es de 1, 899 dólares, 100 dólares menos que el nuevo plegable de Apple.

La compañía de la manzanita acaba de ingresar en un mercado que Samsung ayudó a popularizar; ahora falta saber si la fuerza del ecosistema del iPhone será suficiente para cambiar las reglas del juego. ¿el Iphone Duo revolucionará los plegables o Apple llegó tarde a una tecnología que Samsung ya domina?