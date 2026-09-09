¡De no creer! Un secador gigante, un caballo de 2 metros y los récords Guinness más insólitos de 2027

La nueva edición de los Guinness World Records vuelve a demostrar que prácticamente cualquier habilidad colección o invento puede convertirse en una marca mundial.

A lo largo de su historia, el Libro Guinness de los Récords ha homenajeado a más personas que han batido récords con la última edición de su famosa publicación anual, algunas de ellas se anuncian este jueves 10 de septiembre; en adn NOTICIAS te revelamos las más destacadas.

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new exciting folding thing 📗✨ pic.twitter.com/vfBhQNjOwz — Guinness World Records (@GWR) September 9, 2026

Libro Guinness de los Récords: Los hechos más insólitos para 2027

Entre los nuevos récords destaca Ruth Amos del norte de Inglaterra, quién consiguió construir el funcional secador de cabello más grande del mundo. El aparato mide 1.7556 metros de largo por 1.6 metros de alto y puede utilizarse realmente para sacar el cabello.

Otro de los protagonistas es Hugo, el caballo más grande del mundo, se trata de un ejemplar Shire de cuatro años de Northamptonshire, Reino Unido, que alcanza una altura de 199 cenímetros (seis pies y 6.3 pulgadas) de acuerdo con la medición oficial realizada sin herraduras.

El caballo más grande del mundo Hugo, un caballo Shire de cuatro años de Northamptonshire, Reino Unido; mide casí 2 metros de altura.

¿Qué otros récords Guinness aparecen en la nueva edición 2027?

La afición por My Little Pony también y encontró su lugar récords Guinnes. Miranda Worby, de Lowestoft, Reino Unido, posee una colección de 4 mil 550 piezas de memorabilia relacionada con la popular franquicia. Su pasión comenzó cuando tenía apenas tres años.

También destaca Emma Phillips, neozelandesa residente de Reino Unido, quien consiguió 77 giros de una mesa mediante malabarismo con los pies en 30 segundos.

La lista internacional incluye además un automóvil manejable de apenas 50.2 centímetros de ancho, una instructora de yoga de sólo cinco años y 337 días, además de una colección de 13 mil 201 objetos relacionados con ranas.

Andrea Marazzi (Italia) – Coche más estrecho que se puede conducir – 50,20 cm (19,76 pulgadas)

Phoenix Giselle Hicks (EE. UU.) - Instructora de yoga más joven (mujer) - 5 años y 337 días

Christian Schafer (Alemania) - mayor cantidad de dígitos decimales memorizados bajo el agua - 87

Susan Burgos (EE. UU.) - La mayor colección de objetos relacionados con ranas: 13.201.

Fastest time to eat a burrito ⏱️ 🌯 30.75 seconds by Leah Shutkever 🇬🇧 pic.twitter.com/0OZRMAncvW — Guinness World Records (@GWR) September 7, 2026

Récords Guinness señala que sus marcas pueden cambiar continuamente conforme se certifican nuevos logros; y tú; ¿Cuál de estos récords intentarías romper si tuvieras la oportunidad?

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