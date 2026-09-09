Desaparecieron durante un vuelo: la búsqueda de una familia terminó de la peor manera

Un viaje familiar terminó en tragedia después de que una avioneta desapareciera sobre las aguas de las Bahamas cuando regresaba hacia Miami.

Durante horas, la incertidumbre quedó en el aire mientras familiares y autoridades intentaban localizar la aeronave y a sus cuatro ocupantes, pero ¿qué pasó?

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✈️🕊️ Cuatro miembros de una familia fueron hallados sin vida tras el accidente de un avión ligero que viajaba desde las Bahamas hacia Miami, luego de una intensa búsqueda en la que participaron varias agencias, incluida la Guardia Costera de Estados Unidos.



🌊🔍 La aeronave… pic.twitter.com/WxlFFk1mmP — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) September 9, 2026

¿Qué pasó con la familia que viajaba en la avioneta?

De acuerdo con información de FlightAware, la familia regresaba a Miami después de pasar el fin de semana en Great Harbour Cay, donde tenía una segunda residencia.

A bordo viajaban Mario Lamar, de 80 años; su esposa Lili Lamar, de 79; y sus nietos Sofi Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22.

Mario era quien pilotaba la aeronave y, de acuerdo con sus familiares, tenía más de 40 años de experiencia como piloto; además, realizaba con frecuencia este recorrido hacia las Bahamas, por lo que el vuelo formaba parte de una ruta que conocía bien.

La preocupación comenzó cuando sus familiares dejaron de recibir mensajes y no tuvieron confirmación de que hubieran llegado a Miami.

La familia había presentado un plan de vuelo con una hora estimada de llegada.

¿Dónde desapareció la avioneta de la familia?

La aeronave era una Piper PA-34 de cinco plazas, con matrícula N212ML, había despegado de Great Harbour Cay con destino al Miami Executive Airport.

El contacto con el avión se perdió aproximadamente a 13 millas al oeste de la isla de Andros, en las Bahamas.

Las autoridades recibieron el reporte de que la aeronave posiblemente había caído cerca de Red Bays, en North Andros.

Los primeros esfuerzos de búsqueda se complicaron por las condiciones meteorológicas; la Guardia Costera de Estados Unidos se sumó a la operación con una aeronave HC-144 Ocean Sentry, en coordinación con las autoridades de Bahamas.

La avioneta perdió altitud antes de desaparecer

Datos de seguimiento del vuelo citados por medios internacionales muestran que la aeronave habría experimentado una caída importante de altitud antes de desaparecer del radar.

De acuerdo con esos registros, pasó de alrededor de 10 mil pies a 3 mil 700 pies en aproximadamente tres minutos; sin embargo, este dato por sí solo no permite establecer qué provocó el accidente.

Hasta ahora, las autoridades no han informado de manera definitiva cuál fue la causa de la caída de la avioneta.

¿Cómo encontraron a los cuatro integrantes de la familia?

La búsqueda tomó un giro trágico cuando familiares que se desplazaron en embarcaciones para ayudar a localizar la aeronave encontraron los cuerpos de los cuatro ocupantes.

De acuerdo con la familia, civiles y autoridades participaron en los esfuerzos de búsqueda, posteriormente, los familiares trabajaron junto con la Guardia Costera estadounidense para recuperar a sus seres queridos y trasladarlos de regreso a casa.

La familia agradeció a quienes participaron en la búsqueda y pidió privacidad para poder enfrentar la pérdida.

Por ahora, la investigación continúa para determinar qué ocurrió durante el vuelo y qué provocó que la avioneta terminara en las aguas cercanas a Andros.

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