Si también te estás preguntando cómo hacer el trend de los 80s, te contamos que usando herramientas de inteligencia artificial es mucho más sencillo y fácil de lo que te imaginas. Solo consigue tu foto de perfil favorita y sigue las instrucciones que te daremos para que puedas subirte de inmediato a este trend viral que está conquistando las redes sociales.

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¿Cuál era la moda en los años 80?

Flecos con crepé, hombreras, outfit de colores llamativos, aretes y collares chunky fueron parte de la moda que presumían las personas que crecieron en los años 80. Si no fuiste una de ellas, no te preocupes, porque gracias a la IA ya puedes descubrir cómo te verías si hubieras vivido esa increíble década.

La moda en los años 80 fue de las más divertidas porque se caracterizó por la extravagancia, los colores vibrantes y la filosofía de que “más es más”.

¿Cuál es el prompt para ChatGPT para hacer el trend de los 80s?

Para crear tu foto con estética de los años 80, solo necesitas tres cosas:

Abrir ChatGPT

El prompt definitivo para subirte al trend de fotos de los 80s

para subirte al trend de fotos de los 80s Una foto tuya con buena resolución, de frente y de cuerpo completo

Paso a paso para hacer el trend de los 80s

Abre ChatGPT y selecciona la opción Crear o editar una imagen

Carga tu fotografía

Escribe el siguiente prompt del trend de los 80s:

“Usa la foto de referencia de esta persona y conserva sus rasgos y complexión. Reimagínalo como si fuera una foto tomada en 1986. Ubica al personaje con una estética de película en 35 milímetros, colores cálidos, ligero grano, contraste suave e iluminación natural con flare de sol. Estilo de cine ochentero. Mantén un aspecto fotorrealista, muy detallado, con iluminación cinematográfica y composición propia de un póster de película. Evita caricaturas, exageraciones, distorsiones faciales, manos deformes, texto, marcas de agua o efectos de inteligencia artificial. Ponle prendas y colores de la época de los 80s″.

Ahora sí, presume tu fotografía con estética de los años 80 en tus redes sociales y súbete al trend más viral del momento.

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