Nintendo compartió el primer vistazo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time como parte de las celebraciones por el 40 aniversario del clásico juego y ya hay fecha de lanzamiento y precio.
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Fecha de lanzamiento y precio de The Legend of Zelda: Ocarina of Time
De acuerdo con la información de Nintendo, The Legend of Zelda: Ocarina of Time se lanzará el 5 de noviembre de 2026 y tendrá un precio de mil 229 pesos en su versión digital.
Pero eso no es todo ya que habrá una consola temática, un Pro Controller a juego y dos nuevos amiibo.
Datos sobre el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time
El clásico de Nintendo 64 será reconstruido para la Nintendo Switch 2 y estos son algunos detalles sobre el juego:
- Ocarina of Time fue lazando originalmente para Nintendo 64
- La nueva versión permitirá que Link corra y se desplace por grandes áreas
- El sistema de combate será el Z targeting del clásico
- Tendrá controles de movimiento para ciertas acciones
- El mercado de Hyrule Castle tendrá una cámara más libre
- La Ocarina se podrá usar mediante el micrófono
- Las cinemáticas contarán con voces
En la demostración Aonuma mostró la aldea Kokiri y el primer calabozo, The Great Deku Tree que luce más detallado. El juego cuenta con un sistema para cambiar ítems. Link podrá desplazarse con mayor rapidez por las zonas de Hyrule.
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