Durante la temporada de lluvia no solo se registran afectaciones por inundaciones, baches y un incremento en el tráfico de todas las ciudades, pues en varios estados de la República Mexicana estas condiciones del clima también pueden representar visitas de insectos venenosos y no tan agradables dentro de los hogares.

Científicos y expertos en la materia, señalan que durante las temporadas de lluvia suelen darse plagas de insectos como cucarachas, mosquitos y hormigas, sin embargo, esto también puede generar la visita de depredadores que también buscan refugio y alimento.

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¿Qué insectos salen en temporada de lluvia en México?

Uno de los insectos que suelen ser de los más peligrosos y alarmantes en esta temporada de lluvias es el alacrán, el cual debido a su anatomía y cuerpo, suelen buscar refugios dentro de los hogares para evitar mojarse, encontrar alimento, así como reproducirse.

La lista de los insectos peligrosos que pueden salir en el hogar durante la temporada de lluvia son los siguientes:

Araña violinista

Araña viuda negra

Cienpies

Abejas africanas (abejas asesinas)

Chinche besucona

Es importante mencionar que todos y cada uno de estos insectos pueden representar un importante peligro para las personas, pues en caso de una mordedura o piquete, pueden generar enfermedades severas e incluso la muerte en los peores escenarios.

¿En dónde suelen hacer nidos los insectos de temporadas de lluvia?

De acuerdo con expertos en el ámbito científico, cada una de estas especies suele contar con su lugar preferido para hacer nido, sin embargo, la mayoría busca ubicarse en espacios con poca acceso a la luz, así como lugares alejados del ojo humano.

En casos como el de la araña violinista y la viuda negra, se tiene el conocimiento que suelen hacer sus nidos detrás de muebles, grietas en las paredes y pisos, debajo de los sillones y bases de la cama, interior de tenis y zapatos y demás.

Por su parte las chinches besuconas se pueden encontrar en las camas, ropa de las personas, así como en la zona de las almohadas que sirven como un buen refugio.

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