Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) crearon una trampa acústica capaz de mantener moscas y abejas suspendidas en el aire, simulando un “rayo tractor” típico de las películas de ciencia ficción donde los OVNIs abducen a las personas.

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Según el Instituto de Ciencias Físicas, la jaula invisible funciona enfrentando dos estructuras que emiten ondas de sonido en direcciones opuestas, que al chocar crean “nodos de presión”, que son zonas donde la gravedad se anula y el insecto queda atrapado.

#BoletínUNAM Atrapan insectos con ondas ultrasónicas de alta intensidad, sin lastimarlos > https://t.co/55uqaCSqdz pic.twitter.com/va6m9ihahh — Sala de Prensa UNAM (@SalaPrensaUNAM) June 16, 2026

¿Cómo funciona el invento de la UNAM que “abduce” insectos?

A través de frecuencias de 40 kilohertz, es como el ultrasonido indetectable para los humanos e insectos genera esta trampa, evitando que el experimento sea invasivo o ruidoso.

Asimismo, la UNAM logró algo inédito, inmovilizar formas irregulares y vivas sin que giren sin control, y lo más importante, sin causarles ningún daño físico haciendo que leviten los objetos.

Cabe destacar que esta tecnología fue enviada a la Universidad de Aix-Marsella (Francia), donde se usará para estudiar el vuelo de los insectos sin recurrir a métodos crueles como pegamentos o ceras.

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