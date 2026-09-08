Los mejores memes de la tendencia viral fotos de los 80s

¡No se salvó ni el perro! El trend de fotos de los 80s ya se volvió viral y, por supuesto, ya tiene sus propios memes en redes sociales, y es que, la fiebre por las imágenes con estética de los años 80 no perdonó a ningún miembro de la familia, ¿cierto?

Si también creaste las fotos de toda tu familia para subirte a la tendencia viral del momento, entonces, te urge conocer los memes más icónicos que nos dejaron las fotos de los 80s.

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¿Qué es el trend fotos de los 80s?

Cuando un trend o tendencia nace en redes sociales, unirse ya no es una opción. Por eso, desde la abuelita hasta la mascota de la familia ya tienen sus fotos de los 80s con estética de esta divertida década llena de extravagancia, mucho crepé y colores llamativos.

Si todavía no tienes tu foto con estética de los años 80s, descubre cómo hacerla en este LINK.

Los memes más épicos del trend fotos de los 80s

El trend de las fotos de los 80s no sólo provocó fiebre entre los instagramers, sino también las reacciones de los creadores de memes que no tardaron en compartir sus opiniones a través de X. Aquí te dejamos algunos de los memes más épicos de esta divertida tendencia ochentera:

Por supuesto, en redes sociales hubo quien juzgó a las personas que ya usan la moda de los 80s, desde entonces.

Andan pidiéndole a Chatgpt que les haga una foto de los 80, y quedaron como en la actualidad…🫢😂😂😂 pic.twitter.com/unvA8xr3P4 — Mr. L. ☕️🍷🙌 (@Loppecito) September 7, 2026

Por qué están subiendo fotos hechas con IA de como se verían en los 80s gente que vivió los 80s??? No es más fácil subir una foto real?



pic.twitter.com/DG6X0N8mAD — A N D R É S (@FelixAndresC) September 8, 2026

Asimismo, hubo quienes no quisieron subirse con imágenes creadas por la IA, ya que sí crecieron en la década de los 80s y tienen fotos reales.

Yo no necesito fotos de IA de los 80s, porque yo si tengo fotos de los 80s reales y me veo así 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/df4NIMrH6x — 💼🎩 Ó𝑴𝑨𝑹 𝑪𝑶𝑳𝑴𝑬𝑵𝑨𝑹𝑬𝑺 𝑻𝑹𝑼𝑱𝑰𝑳𝑳𝑶 (@LawyerOCT) September 8, 2026

Además, hubo quienes expresaron su hartazgo con el trend viral del momento. ¿No es demasiado pronto para pedir que pare?

su trend de fotos de los 80s, YA WEEYYY https://t.co/JfJ1Qw8rX3 — pao (@Rawrp) September 8, 2026

¡Ya estoy harto! ¡Ya estoy harto de sus fotos de Instagram de cómo se verían si vivieran en los 80’s! Foto tras foto de usuarios feos ¡FEOS! pic.twitter.com/MXg75kgwTa — Simpsonito (@SoySimpsonito) September 7, 2026

Ay, ya llegó el policía de las fotos de los 80s creadas con chatgpt. https://t.co/jwr4PZZ8zD pic.twitter.com/UK1diDCIVa — 𝒜𝓇𝒸ℴ𝒾𝓇𝒾𝓈 💫 »»★ ˡᵘˣ (@Arcoirisazul_) September 8, 2026

Por supuesto, hubo quienes eran demasiado jóvenes en la década de los 80s, por lo que fue casi imposible crearles una estética de la época.

Así es cómo realmente te verías en los 80’s, si naciste a partir de 1990 👊🏼 pic.twitter.com/sBrA57mxuW — J.A. (@caramjose) September 8, 2026

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