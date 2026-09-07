Bloqueos de normalistas por quinto día consecutivo en CDMX; calles cerradas

Por quinto día consecutivo, estudiantes normalistas mantienen los bloqueos en Eje Central de la Ciudad de México (CDMX), lo que afecta gravemente la circulación de miles de conductores, ya que se trata de una de las vialidades más importantes de la capital.

Los bloqueos se ubican frente a la Torre Latinoamericana, esquina con Bellas Artes y la calle Madero. Para impedir el paso de conductores, los normalistas cruzaron autobuses y colocaron sus casas de campaña justo en medio de la calle.

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¿Por qué los normalistas bloquean Eje Central?

Los normalistas exigen la liberación de un abogado acusado de despojo y pese a que se manifestaron en días pasados frente al edificio de Gobernación, no obtuvieron respuesta, por lo que decidieron impedir el paso en Eje Central.

Aseguran que no se moverán hasta que las autoridades se acerquen a entablar una conversación y se haga justicia para el abogado.

¿Cuáles son las alternativas viales?

Los conductores deben evitar Paseo de la Reforma, Eje Central y Juárez y tomar como alternativa avenida Hidalgo.

Otras calles cerradas por bloqueos hoy en CDMX

A las 11:00 de la mañana, la Unión Social de Artesanos Indígenas Triquis se manifestará frente a la Secretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno.

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