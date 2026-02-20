El encantador pueblo donde nació Guadalajara y hoy conquista por su birria y tradición mezcalera

Si creías que la historia de la Perla Tapatía comenzó en el Valle de Atemajac, te sorprenderá saber que Nochistlán, Zacatecas, fue el hogar de la primera Guadalajara en 1532. Este Pueblo Mágico hoy se reinventa como un paraíso culinario que atrapa a los viajeros con el aroma de su birria humeante y el sabor de su mezcal artesanal.

¿Qué ver en Nochistlán, el sitio donde inició la historia de Guadalajara?

La Secretaría de Turismo reconoce a Nochistlán de Mejía como una joya histórica donde los conquistadores establecieron la villa original antes de su traslado definitivo a Jalisco. Este destino despliega una arquitectura colonial de cantera rosa que invita a perderse entre el Jardín Morelos y la imponente Parroquia de San Francisco de Asís, testigos de la resistencia indígena Caxcana.

La algarabía del mariachi y la calidez provincial hacen que este rincón zacatecano se sienta como un viaje en el tiempo.

Gastronomía: El imán de la birria y el mezcal artesanal

La población local y los visitantes coinciden en que el corazón de Nochistlán late en su Mercado Municipal. Aquí, la birria con consomé es más que un platillo; es un ritual que se acompaña con gorditas de papa y picadillo zacatecano, consolidando la fama del pueblo como un destino de "puro sabor casero".

Si visitas este Pueblo Mágico, no puedes ignorar estos puntos clave:

Restaurante La Faena: Destaca por sus porciones generosas de birria, avaladas por viajeros internacionales.

Bar La Búscula: El sitio ideal para catar el mezcal regional combinado con tejuino local.

Gorditas de Polvo: Un postre de tradición prehispánica perfecto para cerrar el banquete.

Nochistlán fue incorporado al programa de Pueblos Mágicos en 2012.|NochistlanPueblo Instagram

Guía de aventura: Más allá de la historia colonial

Para quienes buscan acción, el Cerro de Tuiche y la presa Las Tuzas ofrecen el escape perfecto de la rutina urbana. Las autoridades de turismo han impulsado actividades que permiten disfrutar de la sierra de una manera innovadora y económica para toda la familia.

Prepara tu itinerario con estas experiencias recomendadas:

Kayaks en Las Tuzas: Navega al atardecer en la sierra (desde $70 pesos por persona).

Bicitour Histórico: Un recorrido guiado por el Acueducto Los Arcos y templos icónicos.

Mariachistlán: Conoce anécdotas de músicos de siete generaciones en un tour por el centro.

Senderismo y Birding: Observación de flora y fauna en los bosques de pino y encino.

¿Cómo llegar al Pueblo Mágico de Nochistlán?

Llegar a Nochistlán es sumamente sencillo desde las principales ciudades del occidente y el bajío. La ubicación estratégica de este pueblo lo convierte en la escapada ideal para un fin de semana corto.

Desde Aguascalientes: Es la ruta más rápida; estarás ahí en solo 1 hora y 45 minutos vía la carretera 70.

Desde Guadalajara: El trayecto toma aproximadamente 2 horas y 15 minutos por la carretera 80D vía Yahualica.

El trayecto toma aproximadamente por la carretera 80D vía Yahualica. Desde Zacatecas Capital: Un viaje escénico de 3 horas por la carretera 190D.