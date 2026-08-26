Walmart está rematando la pantalla Philips de 55 Pulgadas 4K con sistema Roku para controlar desde tu celular: descuento de $2,500 y hasta 20 MSI

Bodega Aurrera lanzó una oferta importante para quienes buscan renovar la pantalla principal del hogar: un televisor Philips de 55 pulgadas 4K con sistema operativo Roku TV integrado por $5,990 pesos, un ahorro de $2,500 respecto a los $8,490 del precio original. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 20 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Más allá del descuento, la pantalla reúne varias características pensadas para el uso familiar cotidiano. Cuenta con resolución 4K UHD, sistema Roku TV integrado, compatibilidad HDR10 y control remoto mediante la aplicación Roku desde smartphone.

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Sistema Roku TV con control desde el celular: funciones de la pantalla Philips de 55 pulgadas 4K

El modelo integra Roku TV, uno de los sistemas operativos más populares dentro del segmento pantallas smart en México y Estados Unidos por su interfaz simple y su acceso a más de 500 mil películas y episodios entre Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, YouTube, Vix y otras plataformas de streaming principales. La app oficial Roku para Android e iPhone convierte el smartphone en un control remoto completo del televisor, permitiendo también realizar búsquedas por voz + escuchar audio en audífonos conectados directamente al celular.

TV Philips 55 Pulgadas Roku 4K en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Esta última función es especialmente útil para hogares con niños pequeños dormidos, adultos mayores que descansan temprano o audiencia que ve contenido nocturno sin molestar al resto de los integrantes del hogar.

La pantalla ofrece resolución nativa 4K UHD de 3840 x 2160 píxeles, cuatro veces más definida que Full HD, ideal para contenido premium de Netflix, YouTube 4K, plataformas de streaming en calidad superior y películas UHD. Cuenta también con compatibilidad HDR10 que mejora el rango dinámico de la imagen en escenas oscuras y luminosas para una experiencia visual más cercana al cine.

Entre sus características destacan:

Tamaño 55 pulgadas

Resolución 4K UHD (3840 x 2160)

(3840 x 2160) Sistema operativo Roku TV integrado

integrado Control desde app Roku en smartphone Android e iPhone

en smartphone Android e iPhone Compatibilidad HDR10

Acceso a más de 500 mil películas y episodios

Motion Rate 120 PMR

Bluetooth + Wi-Fi + AirPlay

Panel LED plano con marco delgado

Puertos HDMI + USB + Ethernet

Búsqueda por voz vía app Roku

Escuchar audio en audífonos conectados al celular

Diseño europeo con estética moderna

Por tratarse de un televisor de 55 pulgadas, también conviene revisar el espacio disponible en la sala antes de hacer el pedido y considerar la distancia mínima recomendada del sillón a la pantalla, entre 2.5 y 3.5 metros.

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