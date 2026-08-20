Bodega Aurrera remata el Xiaomi Redmi Note 15 Pro de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento con ahorro de $1,500 y 18 mensualidades

Si estás pensando en renovar el celular y tu presupuesto es de menos de $6,000 pesos, el Xiaomi Redmi Note 15 Pro es una opción, ya que Bodega Aurrera ha puesto en rebaja este modelo en color azul. El equipo presenta un ahorro de $1,500 frente a su costo anterior y un precio final de $5,499 pesos.

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro “es una opción versátil para trabajo, entretenimiento y uso diario”, señala la tienda. Cuenta con pantalla de 6.6 pulgadas, cámara trasera de 108 megapíxeles, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

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¿Cuánto cuesta el Xiaomi Redmi Note 15 Pro en Bodega Aurrera y cómo pagarlo en mensualidades?

Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, el Xiaomi Redmi Note 15 Pro bajó de $6,999 a $5,499 pesos, un ahorro de $1,500. El modelo llega en menos de 24 horas y se puede pagar en diferido. Los esquemas de mensualidades fijas que ofrece la tienda según la tarjeta son:

BBVA: 3 meses de $2,749.50 (total a pagar $8,248.50)

(total a pagar $8,248.50) BBVA: 12 meses de $687.38 (total a pagar $8,248.50)

(total a pagar $8,248.50) CrediBodega: 4 meses de $2,405.81 (total de $9,623.25)

(total de $9,623.25) CrediBodega: 18 meses de $534.63 (total de $9,623.25)

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Bodega Aurrera ofrece el equipo con hasta 18 mensualidades fijas. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi Note 15 Pro disponible con rebaja en Bodega Aurrera?

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro tiene una pantalla de 6.6 pulgadas con resolución de 2400 x 1080 píxeles. Cuenta con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación que según la tienda resulta “ideal para multitarea y guardar gran cantidad de archivos”.

En fotografía, la cámara trasera es de 108 megapíxeles y la frontal, de 16 megapíxeles, un sistema que da a los usuarios la posibilidad de tomar fotos y videos de alta calidad.

Otras características técnicas del celular a la venta en Bodega Aurrera son:

Tipo de SIM: SIM 1 + Híbrida (SIM o MicroSD)

SIM 1 + Híbrida (SIM o MicroSD) Proveedor de Servicio de Telefonía Celular: Desbloqueado

Desbloqueado Tecnología de la Red Celular: 4G, 5G

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