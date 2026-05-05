Más de una docena de móviles Xiaomi ya no tiene soporte en 2026: lista completa

Xiaomi confirmó que durante 2026 finalizará el soporte oficial de software para más de una docena de sus dispositivos, incluyendo modelos muy populares de las líneas Redmi y POCO. La medida significa que los equipos dejarán de recibir parches de seguridad, nuevas versiones del sistema operativo Android y futuras actualizaciones de la capa HyperOS.

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La decisión se enmarca dentro del calendario habitual de ciclo de vida de productos de la compañía china. Los dispositivos afectados llegaron al mercado entre 2022 y 2023, en plena transición de la política de actualizaciones de la marca, cuando los compromisos de soporte eran mucho más cortos que los actuales (que llegan a seis años en los modelos insignia más recientes como la serie Xiaomi 15).

¿Qué significa el fin del soporte oficial?

Cuando un dispositivo entra en el estado conocido como End of Life (EOL), no deja de funcionar ni pierde acceso a sus aplicaciones. Las llamadas, los mensajes, las apps y la conexión a internet siguen disponibles con normalidad. Lo que cambia es la protección frente a nuevas amenazas: cualquier vulnerabilidad descubierta a partir de la fecha de cierre no será corregida por la marca, lo que aumenta progresivamente la exposición ante malware, fraudes y ciberataques.

Este punto resulta especialmente delicado para usuarios que utilizan el equipo para tareas sensibles, como banca móvil, pagos digitales, almacenamiento de información personal o accesos corporativos. Algunas aplicaciones bancarias ya han comenzado a restringir el acceso desde dispositivos sin actualizaciones recientes de seguridad.

¿Qué modelos Xiaomi pierden soporte en 2026?

Los smartphones de la línea principal Xiaomi que finalizan su ciclo durante el año son cinco, todos ellos lanzados en 2022:

Xiaomi 12 : último parche de seguridad en el primer trimestre de 2026

: último parche de seguridad en el primer trimestre de 2026 Xiaomi 12 Pro : último parche de seguridad en el primer trimestre de 2026

: último parche de seguridad en el primer trimestre de 2026 Xiaomi 12 Lite : fin de soporte en marzo de 2026

: fin de soporte en marzo de 2026 Xiaomi 12T : fin de soporte aproximado en octubre de 2026

: fin de soporte aproximado en octubre de 2026 Xiaomi 12T Pro: fin de soporte aproximado en octubre de 2026

La mayoría cerrará su ciclo con la actualización a HyperOS 3 sobre Android 15 como última versión oficial.

¿Qué modelos Redmi quedan fuera del soporte?

La línea Redmi, especialmente popular en el mercado mexicano por su relación calidad-precio, es la más afectada en cantidad de modelos:

Redmi Note 12 5G : fin de soporte durante 2026

: fin de soporte durante 2026 Redmi Note 12 Pro 5G : fin de soporte en octubre de 2026

: fin de soporte en octubre de 2026 Redmi Note 12 Pro+ 5G : fin de soporte en octubre de 2026

: fin de soporte en octubre de 2026 Redmi 12C : fin de soporte durante 2026

: fin de soporte durante 2026 Redmi 13C : fin de soporte en noviembre de 2026

: fin de soporte en noviembre de 2026 Redmi A2 y Redmi A2+: fin de soporte durante 2026

Xiaomi Redmi Note 12 Xiaomi Redmi Note 12. (Liverpool)

Estos modelos abarcan tanto gama media como gama de entrada, lo que significa que el impacto alcanza a un número muy amplio de usuarios mexicanos que adquirieron equipos accesibles entre 2023 y 2024.

¿Qué modelos POCO entran al fin de ciclo?

La marca POCO, también propiedad de Xiaomi, despide cuatro modelos de uso muy extendido:

POCO X5 : fin de soporte en febrero de 2026

: fin de soporte en febrero de 2026 POCO X5 Pro 5G : fin de soporte en febrero de 2026

: fin de soporte en febrero de 2026 POCO F5 : fin de soporte en mayo de 2026 (con HyperOS 3 como cierre)

: fin de soporte en mayo de 2026 (con HyperOS 3 como cierre) POCO F5 Pro : fin de soporte en mayo de 2026 (con HyperOS 3 como cierre)

: fin de soporte en mayo de 2026 (con HyperOS 3 como cierre) POCO C65: fin de soporte en noviembre de 2026

Poco X5 Poco X5 (Xiaomi)

A esta lista se suman cuatro tabletas: la Xiaomi Pad 6 (julio de 2026), las Redmi Pad SE (agosto de 2026) y otras variantes regionales.

¿Qué pueden hacer los usuarios afectados?

Si el equipo aparece en la lista, hay tres caminos posibles según el perfil del usuario. Para quien usa el celular para tareas básicas (llamadas, mensajes, redes sociales), el impacto inmediato es bajo y el equipo puede seguir utilizándose con precauciones: evitar instalar apps fuera de Google Play, no operar banca móvil desde el dispositivo y mantener actualizadas las aplicaciones individualmente.

Para usuarios que manejan información sensible (banca, pagos digitales, datos corporativos), la recomendación de Xiaomi es considerar la migración a un modelo más reciente con soporte garantizado. La marca extendió el compromiso de actualizaciones a seis años en sus líneas insignia 2025, una política que se acerca a la de Samsung y Google.

Para usuarios con conocimientos técnicos, existe la alternativa de instalar ROMs personalizadas como LineageOS, que ofrecen versiones más nuevas de Android y parches de seguridad para equipos sin soporte oficial. Sin embargo, esta opción implica riesgos de pérdida de datos, anulación de garantía y posibles incompatibilidades con apps específicas del fabricante.

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