Dan último ADIÓS al tecladista de Camilo Séptimo en funeraria de Tlalnepantla; fans organizan homenaje

Los restos de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula y su hija Sofía, de tres años, fueron entregados a sus familiares, durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) terminó las diligencias y necropsias correspondientes.

Desde las primeras horas de este jueves, familiares y amigos del tecladista de Camilo Séptimo arribaron a la funeraria, ubicada en Santa Mónica con arreglos florales y coronas. La familia realizó un velorio privado, por lo que no se permitió la entrada a los fans de la banda.

#JustoAhora | 🔴 Familiares y amigos cercanos dan el último adiós a Jonathan "Jonás" Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto a su esposa Ana Paula y su pequeña hija, en una funeraria de Santa Mónica, Tlalnepantla 🕊️



Vía: Diana Gómez (@Deidali) pic.twitter.com/azhvlGqX60 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 3, 2026

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Fans de Camilo Séptimo preparan homenaje para Jonathan Meléndez en Bellas Artes

Tras el multihomicidio en el que perdió la vida el tecladista de Camilo Séptimo, los fans de la banda de rock indie lanzaron una convocatoria para organizar un homenaje para Jonathan Meléndez, mejor conocido como “Honas”.

La cita será el próximo domingo 27 de septiembre, a las 11:00 horas, en la explanada de Bellas Artes.

En la invitación al homenaje póstumo, se sugiere a los fans que asistan con fotos, velas y playeras o vestimenta alusiva a la banda.

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