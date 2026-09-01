¡Cine en casa! Walmart remata la pantalla LG de 98 pulgadas UHD SMART TV 4K con IA

¡Prepárate para no volver a salir de casa! Walmart ofrece a sus clientes la oportunidad de tener una súper pantalla con la última tecnología al poner en descuento la TV LG de 98 pulgadas.
Se trata de un equipo que ocupa gran parte del campo de visión, ideal para deportes, películas de acción o videojuegos con tecnologías avanzadas como Mini LED, QLED o tasas de refresco de 120Hz/144Hz.
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Pantalla LG 98 pulgadas precio
La TV LG UHD 98 Pulgadas UHD SMART TV 4K 98UT9050PSA AI 2024 se vende por un precio de $36,990 pesos.
La rebaja es de $17,009 pesos, pues el costo anterior era de $53,999.
Asimismo, la pantalla se puede pagar hasta 24 meses sin intereses de $1541.25. Si te interesa puedes conseguirla aquí.
Pantalla LG 98 pulgadas características
La pantalla LG de 98 pulgadas destaca principalmente por su modelo principal en el mercado mexicano, la 98UT9050PSA (LED 4K UHD), además de opciones avanzadas como la serie QNED 98QNED89TSA.
Resolución y calidad de imagen
- Resolución 4K Ultra HD (3840 x 4160 píxeles) con colores vivos y brillo optimizado.
- Procesador α8 AI 4K (Alpha 8) que usa inteligencia artificial para mejorar la nitidez, claridad y color en tiempo real mediante el Super Escalador AI.
- Frecuencia de actualización de 120 Hz, ideal para escenas en movimiento rápido y videojuegos fluidos.
Sonido
- Potencia de salida de 40 W.
- Tecnología AI Sound Pro para un audio envolvente virtual (hasta 9.1.2 canales) y nivelación automática de volumen.
Sistema Smart TV y conectividad
- Sistema operativo webOS con el programa de actualización webOS Re:New y compatibilidad con LG ThinQ AI y comandos de voz (Amazon Alexa / Asistente de Google).
- Puertos HDMI (incluyendo versiones avanzadas), USB, Wi-Fi y Ethernet.
Dimensiones y peso
- Medidas con base aprox.: 182.6 x 46.4 cm (ancho de patas) / Dimensiones generales de caja o panel cercano a 218 cm de ancho.
- Peso aproximado de 65.1 kg con soporte.
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