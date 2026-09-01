Inundaciones en Nepal: Así fue como un profesor evitó que casi MIL niños quedaran sepultados

Una riada con la fuerza de un tsunami bajaba por la ladera de la montaña Langtang Lirung, luego de que un glaciar del Himalaya se desprendiera de forma repentina. A su paso, las inundaciones en Nepal arrasaron con puentes, edificios, casas y con la escuela donde había alrededor de 900 niños, que salvaron la vida gracias a un profesor que los hizo evacuar solo minutos antes de que las inundaciones destructivas arrasaran con poblados completos.

Pero, este desastre natural no solo borró a las comunidades del mapa, sino que cobró la vida de más de mil personas y dejó hasta 3,916 personas sin localizar.

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Evacuó a casi mil estudiantes y minutos después la escuela quedó destruida

Como cualquier otro día de clases, los estudiantes comenzaban a llegar a la escuela Secundaria Tribhuvan Trishuli. El director Rajendra Dawadi esperaba a 1,646 alumnos que estudiaban en dicha institución.

Alrededor de las 08:37 de la mañana (tiempo local en Nepal), al menos 900 estudiantes ya se encontraban en la escuela. Otros, iban en camino en los autobuses escolares. Fue entonces que el tesorero del colegio entró corriendo para advertir al director acerca de una avalancha que se dirigía hacia ellos. Le contó que la fuerza de la riada era tan descomunal que había arrasado viviendas y puentes a su paso.

Beyond the Call of Duty : School Principal Rajendra Dawadi Saves 900 Children in Nepal. Bravo 🫡



Video Credits @BBCWorld pic.twitter.com/nY1isqqMcK — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) September 1, 2026

El director contó a la agencia AP que también recibió una llamada de advertencia y, aunque no tenía confirmación oficial de la situación, tomó la decisión de evacuar de inmediato la escuela.

“Me dije: si no hay inundación, perderemos un día de clase. Pero, si hay una inundación, perderemos todos la vida”, contó el profesor.

Alumnos escapan corriendo de la riada en Nepal

Apenas unos minutos antes de que la riada arrasara la escuela, el profesor hizo sonar la campana y ordenó a alumnos y profesores que abandonaran el edificio y huyeran a un lugar más elevado.

En el camino, una alumna se desmayó y se desató el pánico. El director no dudó y llamó de inmediato a los operadores de los autobuses escolares para ordenarles que regresaran.

Uno de los autobuses apenas logró atravesar un puente que, segundos después, fue arrasado.

Mientras los alumnos corrían y se ayudaban unos a otros para subir a una colina detrás de la escuela, desde donde pudieron observar como las inundaciones se llevaba todo a su paso. Un profesor y el conserje se quedaron atrás para intentar cerrar las puertas del colegio, pero murieron cuando la riada los alcanzó.

La escuela secundaria desapareció, pero los padres de familia quedaron profundamente agradecidos con el director, cuya rápida reacción, ayudó a salvar la vida de casi mil adolescentes.

¿Qué es una riada y que produjo la avalancha en Nepal?

La mañana del miércoles 26 de agosto, un glaciar del Himalaya se desprendió y cayó repentinamente sobre un lago glaciar en la montaña Langtang Lirung. El desprendimiento masivo de hielo y rocas bloqueó temporalmente el río Lhende y, la posterior ruptura de esa represa natural, liberó una violenta riada de escombros, lodo y agua que arrasaron con los poblados de Syabru Besi, Timure y Rasuwagadhi, en el distrito de Rasuwa.

Una riada se refiere precisamente a esta crecida repentina y violenta de un cuerpo de agua que puede provocar inundaciones destructivas.

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