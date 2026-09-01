Tiburón de 3.5 metros atacó a mujer: tuvo que decidir qué parte de su cuerpo perder para sobrevivir

Las probabilidades de que te ataque un tiburón son mínimas, hasta que uno de 3.5 metros aparece frente a ti y eso le pasó a Leah Stewart, quien fue atacada por un ejemplar de este animal mientras nadaba cerca de la orilla del mar.

La mujer, de 35 años, enfrentó una lucha desesperada contra un enorme tiburón blanco que la arrastró bajo el agua y la dejó al borde de la muerte.

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¿Cómo ocurrió el ataque de tiburón en Coogee Beach?

Leah Stewart nadaba cerca de la orilla de Coogee Beach, en Sídney, Australia, el pasado 13 de junio, cuando fue atacada por un tiburón blanco de varios metros de largo.

El reporte inicial de las autoridades estimó que el animal medía entre 3 y 4 metros, mientras que Stewart posteriormente lo describió como un ejemplar de aproximadamente cuatro metros.

De acuerdo con la víctima, el animal se acercó a ella y la mordió en el brazo izquierdo y el muslo antes de llevarla hacia el fondo; en medio del ataque, Leah entendió que no podía simplemente escapar nadando.

“Me acuerdo de todo, de cada segundo del ataque”, dijo entre lágrimas, “Tenía un rostro horrible, jamás lo olvidaré, era un monstruo (…) Me estaba mordiendo la pierna y yo solo pensaba en August, que ya no iba a tener madre”, relató consternada.

Tiburón la arrastró bajo el agua: ¿qué hizo para sobrevivir?

El tiburón estaba demasiado cerca y Leah temía que pudiera alcanzar su cabeza; fue entonces cuando tomó una difícil decisión: utilizar una de sus extremidades para intentar alejar al animal.

“Sentía que me iba a morder la cara en cualquier momento, tenía que intentar darle un puñetazo; intentar apartarlo, o me iba a arrancar la cabeza de un mordisco (…) Y en ese momento supe que tenía que decidir qué extremidad estaba dispuesta a perder. Soy diestra, así que decidí lanzar un gancho a la izquierda”, relató.

Leah comenzó a golpear al animal mientras estaba bajo el agua y uno de esos golpes, descrito por ella como un “gancho de izquierda”, consiguió que el tiburón finalmente la soltara.

La propia sobreviviente comparó aquel momento con pelear contra un dinosaurio, una descripción que permite dimensionar la fuerza y el tamaño del animal al que se enfrentó.

¿Qué le pasó a Leah Stewart después del ataque de tiburón?

La decisión de enfrentarse al animal tuvo consecuencias devastadoras, Leah sufrió heridas graves en distintas partes del cuerpo y finalmente tuvieron que amputarle la parte inferior del brazo izquierdo.

El ataque también le provocó lesiones severas en el muslo y una pérdida considerable de sangre, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital.

Su recuperación fue larga y complicada, pues Stewart permaneció en cuidados intensivos y tuvo que someterse a varias intervenciones quirúrgicas antes de comenzar su proceso de rehabilitación.

La hija de Leah fue clave para que no dejara de luchar

Mientras estaba bajo el agua, Leah no dejó de pensar en su hija August y en la posibilidad de no volver a verla; fue ese pensamiento el que se convirtió en una de las razones que la impulsaron a enfrentarse al tiburón en lugar de quedarse paralizada.

La sobreviviente sabía que cada segundo contaba y en medio del ataque, mientras intentaba liberarse del animal, pensó en su hija y en todo lo que podía perder si no conseguía salir con vida.

¿Cómo está Leah Stewart tras sobrevivir al ataque de tiburón?

Después de sobrevivir al ataque y comenzar una nueva etapa de su vida, Leah asegura que no quiere ser recordada únicamente como la mujer que fue atacada por un tiburón.

Prefiere verse como la mujer que le dio un golpe a un tiburón y consiguió sobrevivir.

El ataque cambió su vida para siempre, pero también la llevó a hablar públicamente sobre su recuperación y sobre la segunda oportunidad que, considera, recibió después de aquel encuentro.

“Quiero que sepan que siento que me han dado una segunda oportunidad en la vida y no la voy a desperdiciar. Le debo mucho al ejército absoluto de amor y apoyo que me sostuvo. Recibo oraciones y palabras de aliento de todo el mundo, tanto para mi familia como para mí”, remarcó.

Y todo ocurrió a pocos metros de la orilla, en una playa de Sídney donde aquella mañana una mujer entró al mar pensando que sería un día más de natación y terminó peleando por su vida contra uno de los depredadores más temidos del océano.

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