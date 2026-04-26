Walmart remata aspiradora robot Eureka con tecnología láser 360° por menos de $2,000: limpieza profunda y filtro HEPA

Por menos de $2,000 pesos, Walmart pone al alcance una aspiradora robot con navegación láser, filtro HEPA y capacidad para manejar pelo de mascota. La Eureka Smart Clean bajó de $2,380 a $1,989 MXN: un ahorro de $391 que representa casi 16% de descuento.

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¿Qué hace especial a esta aspiradora robot en Walmart?

La Eureka Smart Clean no solo aspira. Barre y friega al mismo tiempo, gracias a su sistema 2 en 1. Su motor BLDC genera 2000 Pa de succión, suficiente para levantar polvo fino, migajas y ese pelo de mascota que se esconde bajo el sofá.

El contenedor de 0.8 litros —tamaño XL— significa menos viajes al bote de basura. Y si tienes alergias en casa, sus filtros HEPA lavables atrapan partículas microscópicas que otros equipos dejan escapar.

Pero el verdadero salto está en cómo se mueve.

Navegación láser y control desde el celular: ¿funciona en hogares mexicanos?

Con tecnología LDS Laser Navigation, la Eureka Smart Clean mapea tu espacio en 360° en tiempo real. Sabe dónde ya pasó, evita escaleras gracias a sensores anticaída y regresa sola a su base cuando la batería baja.

La autonomía alcanza los 120 minutos, lo que cubre aproximadamente 200 m². Para un departamento en la CDMX o una casa en Guadalajara, es más que suficiente para una limpieza completa sin intervención.

Walmart Robot Eureka Smart Clean Robot Eureka Smart Clean, en Walmart. (Walmart)

Y sí, puedes controlarla desde la app o con comandos de voz:

Programar limpiezas en horarios específicos

Delimitar zonas prohibidas o de prioridad

Activar el equipo con Alexa o Google Assistant

o Monitorear el estado de limpieza en tiempo real

Todo esto con conexión Wi-Fi de 2.4 GHz, la más común en hogares mexicanos.

Walmart facilita la compra con opciones para cada bolsillo. Puedes pagar hasta en 3 meses sin intereses con tarjetas participantes, o liquidar en una sola exhibición con efectivo, débito o plataformas como Cashi.

El envío a domicilio es gratis si eres suscriptor de Walmart Pass. Si no, la entrega estándar llega en 3 días o más, dependiendo de tu ubicación. También está la opción de recoger en tienda sin costo adicional. La garantía típica es de 3 meses directamente con el fabricante, sujeto a las políticas de Walmart.

Con esta promoción, la barrera para tener limpieza automatizada con mapeo láser se reduce considerablemente. En un mercado donde las marcas premium superan los $5,000 MXN, esta oferta de Walmart abre la puerta a tecnología avanzada sin romper la alcancía.

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