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Walmart remata aspiradora robot Eureka con tecnología láser 360° por menos de $2,000: limpieza profunda y filtro HEPA

Walmart baja precio de aspiradora Eureka. Ahorra $391 en limpieza inteligente para tu hogar.

Robot Eureka Smart Clean. | Walmart

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3 minutos lectura
Escrito por: Sebastian Purgart

Por menos de $2,000 pesos, Walmart pone al alcance una aspiradora robot con navegación láser, filtro HEPA y capacidad para manejar pelo de mascota. La Eureka Smart Clean bajó de $2,380 a $1,989 MXN: un ahorro de $391 que representa casi 16% de descuento.

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¿Qué hace especial a esta aspiradora robot en Walmart?

La Eureka Smart Clean no solo aspira. Barre y friega al mismo tiempo, gracias a su sistema 2 en 1. Su motor BLDC genera 2000 Pa de succión, suficiente para levantar polvo fino, migajas y ese pelo de mascota que se esconde bajo el sofá.

El contenedor de 0.8 litros —tamaño XL— significa menos viajes al bote de basura. Y si tienes alergias en casa, sus filtros HEPA lavables atrapan partículas microscópicas que otros equipos dejan escapar.

Pero el verdadero salto está en cómo se mueve.

Navegación láser y control desde el celular: ¿funciona en hogares mexicanos?

Con tecnología LDS Laser Navigation, la Eureka Smart Clean mapea tu espacio en 360° en tiempo real. Sabe dónde ya pasó, evita escaleras gracias a sensores anticaída y regresa sola a su base cuando la batería baja.

La autonomía alcanza los 120 minutos, lo que cubre aproximadamente 200 m². Para un departamento en la CDMX o una casa en Guadalajara, es más que suficiente para una limpieza completa sin intervención.

Robot Eureka Smart Clean, en Walmart.
Walmart Robot Eureka Smart Clean Robot Eureka Smart Clean, en Walmart. (Walmart)

Y sí, puedes controlarla desde la app o con comandos de voz:

  • Programar limpiezas en horarios específicos
  • Delimitar zonas prohibidas o de prioridad
  • Activar el equipo con Alexa o Google Assistant
  • Monitorear el estado de limpieza en tiempo real

Todo esto con conexión Wi-Fi de 2.4 GHz, la más común en hogares mexicanos.

Walmart facilita la compra con opciones para cada bolsillo. Puedes pagar hasta en 3 meses sin intereses con tarjetas participantes, o liquidar en una sola exhibición con efectivo, débito o plataformas como Cashi.

El envío a domicilio es gratis si eres suscriptor de Walmart Pass. Si no, la entrega estándar llega en 3 días o más, dependiendo de tu ubicación. También está la opción de recoger en tienda sin costo adicional. La garantía típica es de 3 meses directamente con el fabricante, sujeto a las políticas de Walmart.

Con esta promoción, la barrera para tener limpieza automatizada con mapeo láser se reduce considerablemente. En un mercado donde las marcas premium superan los $5,000 MXN, esta oferta de Walmart abre la puerta a tecnología avanzada sin romper la alcancía.

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