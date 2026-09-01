VIDEO: Derrumbe en tajo de Coahuila causa pánico; piden no acercarse a la zona

Una enorme nube de polvo puso en alerta a los habitantes del municipio de Sabinas, en Coahuila. Más tarde, un video viral reveló que se trataba de un derrumbe registrado en un tajo a cielo abierto ubicado en Nueva Rosita.

En el clip se puede ver el momento justo en el que una sección del tajo pierde estabilidad y comienza a desprenderse. De manera repentina, una gran porción del terreno cae y genera la densa nube de polvo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El derrumbe del tajo en Coahuila genera preocupación

A través de redes sociales se viralizó el video en el que se puede observar el momento justo del derrumbe, lo cual generó preocupación entre los habitantes de la zona, pues el suceso generó incertidumbre acerca de qué tan seguro es que las personas se acerquen a los bordes del tajo.

Aunque hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, los habitantes de la región pidieron no acercarse a las orillas del tajo, pues este derrumbe demuestra que el terreno presenta señales de inestabilidad.

¿Por qué hay derrumbes en un tajo a cielo abierto?

Aunque hasta el momento las autoridades coahuilenses no han hablado sobre la información difundida en redes sociales ni sobre las posibles causas que provocaron el derrumbe ni la magnitud, se sabe que los tajos a cielo abierto pueden desgajarse por varias razones:

Acumulación de agua : Las lluvias intensas o filtraciones de agua penetran en las grietas, aumentan el peso del terreno y lubrican las capas internas, reduciendo la fricción.

: Las lluvias intensas o filtraciones de agua penetran en las grietas, aumentan el peso del terreno y lubrican las capas internas, reduciendo la fricción. Taludes muy inclinados : Si los cortes se hacen demasiado verticales o superan la altura segura para ese tipo de roca, el borde pierde sustento.

: Si los cortes se hacen demasiado verticales o superan la altura segura para ese tipo de roca, el borde pierde sustento. Vibraciones : El uso de explosivos para romper la roca o el movimiento constante de maquinaria pesada generan ondas de choque que agrietan el terreno.

: El uso de explosivos para romper la roca o el movimiento constante de maquinaria pesada generan ondas de choque que agrietan el terreno. Debilidad geológica: La presencia de fallas naturales, arcillas o rocas fracturadas disminuye la resistencia natural del suelo.

Generalmente, este tipo de tajos a cielo abierto se realizan con frecuencia para construir carreteras, aunque no es su único uso. También se realizan para construir vías ferroviarias, canales de agua o minas a cielo abierto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.