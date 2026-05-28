Remedios caseros infalibles para eliminar las moscas de tu hogar

Las moscas son insectos desagradables pues son capaces de transportar microorganismos en sus patas y cuerpos por ello se recomienda evitar que estén cerca de alimentos y aquí te compartimos algunos remedios caseros para eliminarlas de tu hogar.

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¿Cómo eliminar las moscas del hogar?

De acuerdo con manuales de la American Mosquito Control Association (AMCA) se pueden utilizar las siguientes mezclas para alejar a estos insectos:

Mezcla vinagre de manzana y detergente líquido

Utiliza limón y clavos de olor

El albahaca, lavanda o citronela ayudan a alejarlas

Spray con eucalipto o menta es un repelente ideal

Otra alternativa es el uso de bolsas de agua para la luz colgadas en marcos de puertas y ventanas. La refracción de la luz a través del agua genera destellos que desorientan y espantan a estos dípteros al interferir con sus patrones de navegación visual.

Otras recomendaciones

La National Environmental Health Association (NEHA) señala que ningún método es infalible, por ello es importante mantener una buena limpieza de depósitos de basura y drenaje.

En caso de que hay una infestación masiva se recomienda acudir con especialistas para asegurar el manejo ambiental adecuado.

Las moscas aparecen porque son atraídas por el olor a materia orgánica en descomposición como restos de comida o heces de mascotas, la humedad y el calor. Por ello es importante mantener la basura en recipientes herméticos y limpiar los residuos orgánicos de manera frecuente. Instalar mosquiteros en las ventanas también ayuda a bloquear la entrada al hogar.

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