¿Cuál es la mejor sopa instantánea según Profeco? No creerás las marcas que destacan en su estudio 2026

Las sopas instantáneas son una alternativa rápida y económica para millones de mexicanos consumidores, pero no todas ofrecen las mismas características nutricionales. Un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 33 productos y encontró diferencias importantes en sodio grasa, proteína, carbohidratos, calorías, etiquetado y contenido declarado; ¿cuál es la mejor en 2026?

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¿Cuáles son los mejores sopas instantáneas según Profeco?

Entre los productos que se destacaron se encuentran Nissin U.F.O., que presentó el mayor contenido de proteína por cada 100 gramos dentro de su categoría, aunque también registro del mayor contenido de grasa, por lo que no necesariamente representa la opción más saludable para consumir con frecuencia.

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Otra alternativa que llamó la atención fue Knorr Pollo, que registró el menor contenido de sodio por cada 100 gramos de producto preparado dentro de su grupo. Sin embargo, Profeco puntualizó que se trata de una sopa sabor a pollo, por lo que no significa que contenga carne de pollo.

En el segmento de ramen, Nissin destacó por presentar el menor contenido de sodio por cada 100 gramos entre los productos analizados de esa categoría.

¿Maruchan o Nissin? Profeco analizó 33 sopas instantáneas y estos fueron los resultados Una sopa instantánea “mejor evaluada” no significa necesariamente “saludable”. Antes de elegir, conviene comparar etiquetas, porciones y contenido de sodio. (Profeco)





¿Qué debes revisar antes de comprar una sopa instantánea?

Profeco recomienda prestar atención a los sellos de advertencia y la información nutrimental, especialmente el contenido de sodio y grasas.

Además, algunos productos fueron señalados por declarar ingredientes o vegetales en cantidades reducidas. Por ejemplo Maruchan Instant Lunch declaró vegetales, pero el estudio encontró una cantidad limitada de estos ingredientes.

La conclusión es clara: “mejor evaluada”, no necesariamente significa “saludable”; antes de elegir., conviene comparar etiquetas, porciones y contenido de sodio; ¿tú compras sopas instantáneas habitualmente? ¿Qué es lo primero que revisas en su etiqueta?

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