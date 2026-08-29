Walmart remata la lavadora Hisense semiautomática de 18 kg con tiempo de lavado de 35 minutos

¿Cansada de lavar a mano o de gastar en lavandería? Walmart tiene en oferta la lavadora Hisense semiautomática de 18 kg.

En un mundo ajetreado y con muchas cosas por hacer, tener una lavadora es de suma importancia porque permite lavar grandes cantidades de ropa mientras realizas otras actividades.

Asimismo, ofrece ciclos específicos para proteger diferentes tipos de telas y alargar la vida útil de la ropa.

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Lavadora Hisense semiautomática de 18 kg precio

Actualmente la lavadora se vende por $5,686 pesos, cuando su costo era de $7,990. La rebaja de Walmart te permite ahorrar $2,304.

Para aquellos que no cuentan con el dinero para pagar de contado, se ofrece un financiamiento de hasta 24 meses sin intereses de $236.92. Puedes conseguirla aquí.

Lavadora Hisense semiautomática de 18 kg características

Water Intel swich handle: Manipula la entrada de agua hacía la tina de lavado o centrifugado con el swich colocado en el panel de control. Lava todo lo que quieras en una sola carga, gracias a su gran capacidad.

Tiempo de lavado 35 minutos

Filtro atrapa pelusa

Tina plástica

2 Programas de lavado

Spin Dry

4 perillas de control

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