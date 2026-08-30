VIDEO: Culebra de agua se forma en el Lago de Chapala; ¿la tromba es un riesgo en temporada de lluvias?

Una enorme culebra de agua causó impacto a pobladores, turistas y a los internautas en redes sociales que, rápidamente, viralizaron el video en el que se puede apreciar este fenómeno meteorológico que ocurrió el sábado 29 de agosto, en el lago de Chapala, en el estado de Jalisco.

La impresionante culebra de agua, que es en realidad una tromba marina, se alzó sobre la superficie del lago y alcanzó un enorme vórtice que causó alarma. No obstante, el fenómeno se disipó rápidamente, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales en las comunidades vecinas al avistamiento. Pero, ¿qué es una tromba marina y cuál es el riesgo para la región?

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¿Qué es una tromba marina como la del lago de Chapala?

Una tromba marina como la que se vio en el lago de Chapala, es un torbellino de viento conectado a una nube de tormenta que se forma sobre un cuerpo de agua. Existen dos tipos de trombas, pero la que se formó sobre el lago jalisciense de la llamada tromba tornádica; es decir, que no nacen de una tormenta rotatoria organizada, sino que se forman desde la superficie del agua hacia arriba.

#Reportando 🌪️ | ¡Impresionante! Tromba marina sobre el Lago de #Chapala, #Jalisco 🔴



⚠️🌊 Captan la formación de una tromba marina ("culebra de agua") sobre el Lago de Chapala a las 08:00 hrs, a la altura de Jocotepec, generada por alta inestabilidad y humedad en la zona



1/2 pic.twitter.com/RZ77BqzJ7F — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 29, 2026

Lo que sucede es que el aire cálido y muy húmedo que está justo sobre el lago sube y se encuentra con vientos que cambian de dirección, por lo que empieza a rotar y se conecta con una nube en desarrollo.

Aunque no lo creas, este tipo de culebras de agua en el lago de Chapala son muy comunes durante la temporada de lluvias, pero no significan un peligro para las poblaciones. De hecho, pueden resultar peligrosas únicamente para los pescadores y embarcaciones pequeñas que se encuentren dentro del lago.

Las trombas marinas raras veces tocan tierra y si lo hacen se disipan rápidamente. Solo pueden causar daños menores en techos y en la vegetación de la ribera.

¿Por qué no es recomendable nadar en el Lago de Chapala?

No es recomendable nadar en el Lago de Chapala debido principalmente a los altos niveles de contaminación química y biológica en sus aguas, debido a que constantemente recibe descargas industriales y agrícolas que viajan a través del río Lerma, desde varios estados.

Además, la fallas en el tratamiento de aguas residuales ha ocasionado que se concentren en el lago desechos domésticos y heces fecales.

¿Qué profundidad tiene el Lago de Chapala, Jalisco?

El lago de Chapala tiene una profundidad promedio de entre 4.5 y 8 metros, y una profundidad máxima que alcanza los 10 a 11 metros en sus zonas más hondas.

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