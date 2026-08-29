¡La corona ya tiene dueña! María Vargas gana Miss Universe México 2026

Llegó el momento que todos estaban esperando y después de semanas de preparación, pasarelas y mucha tensión, Miss Universe México 2026 ya tiene nueva reina.

Este sábado 29 de agosto, las 32 candidatas se enfrentaron a la gran final en Los Cabos, Baja California Sur, pero solo una logró quedarse con la corona y el pase para representar a México en el certamen internacional.

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¿Quién ganó Miss Universe México 2026?

La nueva Miss Universe México 2026 es María Vargas, representante de Jalisco.

La candidata logró imponerse en la gran final celebrada en Los Cabos y recibió la corona de manos de Fátima Bosch, quien deja el título nacional después de convertirse también en Miss Universe 2025.

Con este triunfo, María Vargas se convierte oficialmente en la representante de México para la edición 75 de Miss Universe.

¿Cuál fue el Top 3 de Miss Universe México 2026?

La competencia llegó a sus últimos momentos con tres candidatas disputando la corona nacional.

El Top 3 de Miss Universe México 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Ganadora: María Vargas — Jalisco

Primera finalista: Mariana Macías — Michoacán

Segunda finalista: Fernanda Abaroa — Guerrero

Después de pasar por las diferentes etapas de la competencia, ellas fueron las tres candidatas que llegaron hasta el último tramo de la noche.

Así fue la gran final de Miss Universe México 2026

Los Cabos se convirtió este sábado en el escenario de la gran final de Miss Universe México 2026, donde las 32 representantes estatales buscaron quedarse con la corona.

La competencia llegó después de varios días de actividades en Baja California Sur, entre ellas el desfile de Traje Nacional, la competencia preliminar, entrevistas con el jurado y la competencia de traje de baño.

Durante la gala, las candidatas fueron avanzando en las diferentes etapas hasta llegar al grupo de finalistas que disputó la corona.

Y, después de una noche de nervios, pasarela y mucha expectativa, llegó el momento que todos estaban esperando: el nombre de la nueva reina.

¿Quién es María Vargas, nueva Miss Universe México 2026?

María Vargas representa a Jalisco y desde esta noche tiene una nueva misión: llevar el nombre de México al escenario internacional.

Ahora, María Vargas toma el relevo y tendrá la responsabilidad de representar a México en la competencia internacional.

¿Cuándo y dónde será Miss Universe 2026?

Con la corona de Miss Universe México 2026 ya en sus manos, María Vargas tiene otro reto en el horizonte.

La edición número 75 de Miss Universe se realizará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, de acuerdo con la organización internacional.

Ahí, la nueva reina mexicana competirá contra representantes de distintos países para buscar una nueva corona internacional para México.

La corona ya tiene nueva dueña y ahora comienza una etapa completamente distinta para María Vargas, después de conquistar el título de Miss Universe México 2026, la representante de Jalisco tendrá la mirada puesta en Miss Universe 2026.

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