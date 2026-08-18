Walmart pone en remate el refrigerador Midea Top Mount 18 pies gris inverter por menos de $12,000 pesos y hasta 24 MSI

Cambiar el refrigerador puede representar un gasto importante para el hogar, pero encontrar un descuento puede hacer que renovar este electrodoméstico sea más accesible. Ante esto, y actualmente, Walmart tiene una rebaja que permite encontrar un refrigerador de 18 pies por menos de 12 mil pesos. Se trata del refrigerador Midea Top Mount 18 pies Gris Inverter Quattro Bru Steel, un equipo de dos puertas con tecnología inverter, diseñado para ofrecer un funcionamiento ahorrador, rápido y silencioso, además de mantener temperaturas estables.

De acuerdo con Walmart, el refrigerador aparece en $11,490 pesos, frente a un precio anterior de $17,490 pesos. Por ello, el ahorro es de $6,000 pesos, equivalente a poco más del 34%. Además, puede pagarse hasta a 24 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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¿Cuánto cuesta con el descuento?

Con el precio actual de $11,490 pesos, quienes elijan el plazo máximo de 24 meses sin intereses pagarían:

24 MSI: $478.75 pesos al mes

$478.75 pesos al mes Descuento aproximado: 34.3%

La promoción a meses sin intereses depende de la tarjeta utilizada. Entre las opciones que aparecen en el sitio se encuentran:

BBVA

BanBajío

Banorte

Nu

Klar

Por su parte, Walmart también muestra la posibilidad de pagar mediante Cashi hasta en ocho plazos.

El refrigerador tiene un descuento de cerca de $6,000 pesos. Además, puede pagarse hasta a 24 meses sin intereses con tarjetas participantes. (Captura Walmart)

¿Qué características tiene el refrigerador Midea Inverter Quattro?

El modelo MDRT687FGM46D cuenta con tecnología Inverter Quattro, que ayuda a mantener una temperatura estable y un funcionamiento más eficiente. Además, incorpora el sistema Multi Air Flow para distribuir el aire frío dentro de los diferentes compartimentos.

Entre sus principales características están:

Parrillas Extreme Trust de cristal templado con protección antiderrame.

de cristal templado con protección antiderrame. Anaqueles Gallon Size Bins para recipientes grandes.

para recipientes grandes. Deli Box para carnes frías y embutidos.

para carnes frías y embutidos. Dos cajones con control de humedad para frutas y verduras.

Sistema Multi Air Flow .

. Control electrónico de temperatura.

Iluminación LED.

Ice Maker Kit para producir hielos de mayor tamaño.

Tecnología Inverter Quattro.

El refrigerador funciona a 115 volts y tiene acabado gris Bru Steel. Además, Walmart señala que puede instalarse un Ice Maker automático mediante un técnico autorizado de Midea, aunque este servicio tiene un costo adicional.

¿Cómo comprar el refrigerador Midea en línea?

La promoción está disponible en Walmart en línea. Antes de agregar el refrigerador al carrito, es necesario ingresar el código postal para comprobar la disponibilidad y la fecha estimada de entrega, ya que ambas pueden cambiar según la zona.

Para realizar la compra:

Entrar a la ficha del Refrigerador Midea Top Mount 18 Pies Gris Inverter Quattro Bru Steel. Ingresar el código postal para revisar disponibilidad y entrega. Agregar el producto al carrito. Iniciar sesión o continuar con el proceso de compra. Seleccionar el método de pago y revisar los meses sin intereses disponibles. Confirmar que el precio de $11,490 pesos siga aplicado antes de pagar.

El producto aparece vendido y enviado por Walmart y cuenta con devolución hasta 30 días después de recibirlo. Sin embargo, la tienda no indica una fecha de término para la rebaja, por lo que el precio y la disponibilidad pueden cambiar.

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