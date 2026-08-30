¿OVNIS en el Edomex? El VIDEO de las misteriosas luces en Ixtapaluca que desató teorías en redes sociales

Un video viral que circuló en redes sociales causó revuelos, luego de que hizo pensar en un nuevo avistamiento del fenómeno OVNI en México. Esta vez, ocurrió en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México.

Un grupo de luces llamó la atención de internautas que rápidamente viralizaron las imágenes del supuesto avistamiento. Te contamos los detalles.

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Jaime Maussan publica supuesto video de ovnis en Ixtapaluca, Edomex

De acuerdo con la cuenta oficial del famoso ufólogo, Jaime Maussan, el avistamiento ocurrió durante la noche del pasado domingo 16 de agosto, en el municipio de Ixtapaluca, al oriente del Valle de México.

En el video se pueden apreciar una flotilla de orbes rojizos, que según Maussan, cumplen con la característica de viajar a la misma velocidad y en una misma dirección, “lo que sugiere un comportamiento inteligente”.

Una flotilla de orbes rojizos, fue reportado la noche del pasado 16 de agosto, al oriente del Valle de México.



Objetos que viajan a una misma velocidad y en una misma dirección, lo que sugiere un comportamiento inteligente. pic.twitter.com/2A3ywGWC1X — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) August 29, 2026

La verdad acerca del video de ovnis en Ixtapaluca

Tras la difusión del video, varios internautas comenzaron a realizar teorías acerca de lo que se vio en las imágenes virales. Incluso, hubo quienes aseguraron que se trataba de un video hecho con alguna herramienta de inteligencia artificial.

Sin embargo, la explicación del suceso resultó ser mucho más sencilla de lo esperado, pues los supuestos ovnis eran en realidad una multitud de globos de Cantoya, que habían sido lanzados al aire durante la clausura del Festival Internacional Luces de Ixtapan 2026, los cuales fueron avistados hasta esa zona del Edomex, debido a que fueron arrastrados por las fuertes corrientes de aire.

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