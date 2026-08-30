¡De impacto! Así fue como las inundaciones en Nepal arrastraron a la Casa Verde y dejaron al mundo en shock

La fuerza de las inundaciones en Nepal dejaron impactantes escenas de devastación y desesperación entre quienes aún buscan a sus familiares entres los escombros y el lodo. Sin embargo, hubo una imagen que se convirtió en el símbolo de supervivencia ante un desastre natural de este alcance: el video de la Casa Verde flotando sobre la riada en Nepal.

Mientras las inundaciones en Nepal arrasaba edificios, puentes y barrían poblados, la Casa Verde logró mantenerse sorpresivamente en pie. Dentro, una familia completa se mantenía en el segundo piso de su vivienda, mientras la vivienda entera flotaba sobre la riada.

LA CASA VERDE DE NEPAL



Mientras todo era destruido a su alrededor, los habitantes de esta casa verde sobrevivieron al violento alud de lodo, piedras y torrente que se les vino encima gracias a que su casa resistió pic.twitter.com/Akb1cHLM3H — Andrea (@Manriquela7q) August 28, 2026

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¿Qué produjo las inundaciones en Nepal?

Aunque los primeros datos apuntaban a un sismo de 4.4 de magnitud en la zona del Tíbet, cerca de la frontera con Nepal, el verdadero origen de las inundaciones en Nepal fue el desprendimiento de un glaciar en el Himalaya, el cual impactó sobre un lago glaciar. Este tipo de lagos glaciares se forman naturalmente en las montañas del Himalaya, actualmente, existen al menos 5 mil.

De acuerdo con los científicos, el glaciar cayó en el lago y provocó que miles de litros de agua cayeran de forma repentina por la ladera de la montaña. Igual que una bola de nieve, a su paso, fue aumentando su magnitud recogiendo barro, troncos, piedras, lo que le dio a la riada la fuerza de un tsunami. Misma con la que arrasó con poblados enteros, casas, puentes, edificios, quedaron bajo el barro.

¿Cuántos muertos hay por las inundaciones en Nepal?

Según los últimos reportes del gobierno nepalí y chino, se reportan al menos 3,048 desaparecidos, entre ellos, centenares de turistas extranjeros. Hasta este domingo 30 de agosto, se calcula un total de 804 muertos a causa de la riada en Nepal del pasado miércoles 26 de agosto.

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