Creador de contenido mexicano especializado en tecnología probó el Galaxy Z Fold8 antes que nadie: así funciona la multitarea que destacó el influencer

Samsung presentó el Galaxy Z Fold8 durante el Galaxy Unpacked 2026, en Londres, con un rediseño que cambia las proporciones del equipo para hacerlo más cómodo de usar cerrado, sin perder la pantalla de 7.6 pulgadas al desplegarlo.

El creador de contenido especializado en tecnología Carlos Vassan estuvo en el evento y fue uno de los primeros en probarlo. Según su experiencia, lo que más distingue a esta generación es la comodidad del nuevo formato y la mejora en el manejo de varias aplicaciones a la vez.

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¿Qué es el “formato pasaporte” y cómo funciona la multitarea del Galaxy Z Fold8 que destacó el creador mexicano?

Vassan describió el diseño del nuevo celular de Samsung como un “formato de tipo pasaporte”: unas proporciones más anchas y menos alargadas que hacen que el teléfono resulte, en sus palabras, “ultra cómodo para poder utilizar de verdad” cuando está cerrado.

Sobre la multitarea, el experto señaló que es donde Samsung mejor se desempeña y que en esta generación “ha mejorado bastante para poder usar las aplicaciones de manera más sencilla”. Durante su video mostró cómo el equipo permite abrir varias aplicaciones al mismo tiempo, usar ventanas flotantes y ajustar su tamaño y posición según convenga.

Su valoración general fue positiva: “Estuvimos esperando mucho este teléfono, pero de verdad me gustó y se siente mucho la diferencia para una versión fold”, dijo, y agregó que si se busca trabajar y hacer varias cosas a la vez, el equipo resulta “comodísimo”.

Al desplegarlo, la pantalla principal es de 7.6 pulgadas, con un revestimiento interno de titanio, acabado antirreflejos y un brillo máximo de 3,000 nits. En cuanto a materiales, el teléfono tiene marco de aluminio, un acabado trasero mate que reduce las huellas dactilares y un lector de huellas integrado en el botón de encendido.

¿Qué otras características tiene el Samsung Galaxy Z Fold8?

En batería, el Samsung Galaxy Z Fold8 monta una de 4,800 mAh, compatible con carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 20 W. También cuenta con certificación IP48 de resistencia al agua.

En cuanto a fotografía, el equipo presenta una interfaz renovada en la que se puede usar la pantalla exterior como visor, de modo que la persona a la que se está fotografiando puede verse durante la captura. A eso se suman la grabación dual —con ambas cámaras al mismo tiempo— y el control de la cámara mediante gestos.

El sistema combina una cámara principal de 50 MP con un lente ultra gran angular también de 50 MP. En video, permite grabar en 8K y en 4K a 60 cuadros por segundo, con un modo de grabación profesional con LUTs y zoom digital de hasta 10x.

En rendimiento, el Samsung Galaxy Z Fold8 está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, y funciona con One UI 9 junto con las funciones de Google Intelligence y Gemini.

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