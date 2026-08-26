El regalo ideal para el Día del Abuelo: Bodega Aurrera pone en rebaja el celular Samsung Galaxy A05 por menos de $1,700 y hasta 20 MSI

Bodega Aurrera tiene en rebaja el Samsung Galaxy A05 de 64 GB, con un precio de $1,698 pesos y un ahorro de $799 sobre su valor original. El equipo es “una opción confiable y eficiente para satisfacer las necesidades diarias de comunicación y entretenimiento”, señala la cadena de ventas en su sitio web, lo que lo hace una buena alternativa para regalar para el Día del Abuelo.

El equipo cuenta con pantalla de 6.7 pulgadas, batería de 5,000 mAh, lector de huellas y memoria expandible, y puede pagarse hasta en 20 meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A05 en Bodega Aurrera y qué opciones de pago en diferido están disponibles?

Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, el Samsung Galaxy A05 bajó de $2,497 a $1,698 pesos, un ahorro de $799, superior al 30% de descuento. El equipo está disponible en verde, plata y negro.

Para el pago en diferido, la tienda ofrece los siguientes esquemas de meses sin intereses:

3 MSI de $566

6 MSI de $283

9 MSI de $188.67

12 MSI de $141.50

18 MSI de $94.33

20 MSI de $84.90, opción exclusiva de BBVA

En todos los casos el total a pagar se mantiene en $1,698, sin cargo adicional por diferir el pago.

Un dato importante antes de comprar es que el equipo cuenta con proveedor de servicio Telcel, es decir, no viene liberado para cualquier compañía.

El Samsung Galaxy A05 está en rebaja en Bodega Aurrera, disponible en verde, plata o negro. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy A05?

Ya sea que quieras adquirir el Samsung Galaxy A05 para regalar el Día del Abuelo o comprarlo para ti, tener en cuenta algunas de las características destacadas del aparato te ayudará a saber si el equipo es realmente apropiado para lo que buscas.

“Con un diseño elegante y ergonómico, el Galaxy A05 se adapta cómodamente a tu mano y ofrece una experiencia de uso cómoda y satisfactoria” y una “excelente opción para aquellos que buscan un dispositivo funcional y accesible”, añade la descripción en Bodega Aurrera.

Este modelo tiene una pantalla de 6.7 pulgadas que permite una visualización amplia. Cuenta con 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno y memoria expandible mediante Micro SD de hasta 1 TB, una ventaja para quien acumula fotos, videos y otros archivos.

Su batería es de 5,000 mAh de polímero de litio, con una duración estimada de 15 horas según la ficha del producto en Bodega Aurrera. El teléfono corre con Android, tiene lector de huellas dactilares, GPS integrado, Bluetooth y conectividad WiFi y 4G LTE y es resistente al agua.

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