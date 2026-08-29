¿Alguna vez has visto pasar el famoso coche de Google y te has preguntado si algún día le tocará a tu calle? Porque sí, ese vehículo que anda por ahí tomando imágenes puede aparecer en tu casa cuando menos lo esperas y quizá hasta termines saliendo en Google Street View.

Pero ¿sabías que hay una manera de saber si Google tiene contemplada tu zona para actualizar sus imágenes? Eso sí, hay un pequeño detalle que debes conocer antes de emocionarte y salir a esperar el coche con toda la actitud.

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Google street view Descubre cómo consultar las zonas que Google tiene previstas para actualizar sus imágenes. (Jack_Art/Getty Images)

¿Cómo saber cuándo pasará el coche de Google Street View?

Google cuenta con una página oficial en la que muestra dónde y durante qué periodos tiene previsto recopilar imágenes para Street View.

Para consultarla, puedes entrar al sitio de Street View y revisar el listado de países, estados, ciudades o zonas que aparecen con fechas de cobertura.

La información funciona como una guía de cobertura, no como una agenda del recorrido del automóvil.

¿Google dice el día exacto en que pasará el coche por mi casa?

Esta es probablemente la parte más importante si estabas esperando encontrar una fecha exacta para asomarte por la ventana, pero lamentamos decirte que Google no indica el día exacto que pasará por tu calle.

Google publica periodos de recopilación de imágenes, pero no garantiza el día ni la hora exactos en los que el vehículo recorrerá una calle determinada, incluso los recorridos pueden cambiar por diferentes circunstancias.

Por eso, si una zona aparece dentro del calendario de Street View para 2026, eso significa que está contemplada dentro del periodo señalado, pero no que el coche necesariamente pasará frente a una dirección específica en una fecha determinada.

Google Street View Descubre cómo consultar las zonas que Google tiene previstas para actualizar sus imágenes. (Google Maps)

¿Qué ciudades de México aparecen en el calendario de Google Street View 2026?

La página oficial de Google muestra varias zonas de México contempladas para la recopilación de imágenes durante 2026.

En Ciudad de México, por ejemplo, aparecen zonas como Buenavista, Granada, Polanco, Roma, Tlatelolco, Pueblo de San Juan de Aragón y Villa Gustavo A. Madero, con un periodo de cobertura que va de enero a diciembre de 2026.

También aparecen localidades de entidades como:

• Baja California Sur: La Paz, San José del Cabo y Santa Rosalía.

• Campeche: Campeche y Alfredo V. Bonfil.

• Chiapas: Frontera Comalapa.

• Chihuahua: Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes.

• Estado de México: Toluca.

• Guanajuato: San Miguel de Allende, Guanajuato, Irapuato y León.

• Jalisco: Atotonilco El Alto y Ayotlán.

• Michoacán: Ario de Rosales, Uruapan y Zacapu.

• Morelos: Cuernavaca y Yecapixtla.

• Puebla: Tecamachalco, Tepeaca, Tlacotepec de Benito Juárez y Quecholac.

• Querétaro: San Juan del Río.

• Sinaloa: Culiacán, Eldorado, Los Mochis y Mazatlán.

• Veracruz: Naranjos, Perote, Tuxpan y Xalapa.

La lista puede actualizarse conforme avance el trabajo de recopilación de imágenes.

¿Cómo revisar las imágenes de Google Street View de mi calle?

Si lo que quieres es saber cuándo fue tomada la imagen que actualmente aparece en tu calle, puedes hacerlo directamente desde Google Maps.

En computadora, abre Google Maps, busca la dirección o zona que quieres consultar y activa Street View colocando el muñeco amarillo, conocido como Pegman, sobre una calle disponible.

Una vez dentro de Street View, puedes revisar la información disponible de la imagen.

Además, en algunos lugares aparece la opción “Ver más fechas”, que permite consultar imágenes históricas de la misma ubicación y comparar cómo ha cambiado con el tiempo. Google advierte que esta función no está disponible en todos los sitios.

¿Puedo saber cuándo actualizarán Google Street View?

Puedes consultar los periodos de cobertura que Google tiene previstos, pero no existe una garantía de que una determinada calle vaya a actualizarse exactamente en una fecha específica.

Google explica que las imágenes de Street View se recopilan y actualizan periódicamente, mientras que la cobertura disponible depende de los lugares en los que se realizan nuevos recorridos.

De hecho, si una imagen de tu zona está desactualizada, Google permite informar sobre imágenes obsoletas; sin embargo, la compañía aclara que no puede comprometerse con un plazo concreto para realizar la actualización.

Si algún día ves el coche de Google dando vueltas por tu colonia, ya sabes que quizá estás a punto de estrenar imagen en Street View.

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