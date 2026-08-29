Experto revela cómo los gatos demuestran amor y el vínculo que crean con sus dueños

Los gatos son animales independientes, territoriales, curiosos y son capaces de entretenerse solos pero eso no significa que carezcan de vínculos con las personas, por ello, un experto nos cuenta cómo los michis demuestran su afecto y se vinculan con sus dueños.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo demuestra cariño un gato?

Uno de los mitos más populares sobre los gatos es que son independientes y no crean vínculos emocionales con sus humanos, pero esto no es correcto, Fausto Reyes Delgado, director médico y de desarrollo institucional del Hospital de Enseñanza Veterinario UNAM-Banfield explica que estos felinos no son efusivos como los perros pero tienen su forma de demostrar amor y de externar que extrañaron a su dueño.

Estos animales son rutinarios y saben cuándo regresa la persona con la que tienen un vínculo estrecho. Cuando su humano se ausenta puede llegar a vocalizar o permanecer cerca de los lugares donde suele aparecer.

La manera más común en la que demuestran confianza y afecto es frotarse contra las personas pues dejan su olor. También pueden lamerlo o dormir junto a él y una de las demostraciones más fuertes es que le muestre el vientre y se deje acariciar pues esta parte de su cuerpo es una zona muy vulnerable.

¿Cómo se vinculan los gatos con sus humanos?

Aunque son felinos independientes y pueden entretenerse solos no significa que no se vinculen pues pueden reconocer a su humano por el olor, la voz y cuando se va los buscan, además siempre suelen mostrar preferencias por uno o algunos integrantes de la familia.

Son autosuficientes y cazadores natos, pueden acicalarse, explorar, descansar y buscar alimento por sí mismos pues un gato desarrolla estrategias propias para resolver algunas situaciones.

En general los gatos tienen diferentes personalidades, algunos son más sociables que otros y esto depende de la socialización temprana, la genética, las experiencias y la selección de determinadas características en algunas razas. Algunos buscan constantemente las caricias y otros prefieren observar desde cierta distancia.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.