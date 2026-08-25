Bodega Aurrera remata colchón matrimonial ortopédico King Size con fuerte descuento de 9,200 pesos

Bodega Aurrera lanzó una oferta importante para quienes buscan renovar el descanso en el hogar: un colchón King Size Spring Air Smith con firmeza media y confort ortopédico. Su precio pasó de $14,199 a $4,999 pesos, por lo que ahora tiene un ahorro de $9,200 pesos. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Más allá del descuento, el colchón reúne varias características pensadas para el descanso cotidiano. Cuenta con 500 resortes Bonell templados, tecnología Posture Comfort y sistema Never Turn, además de estar avalado por el Colegio de Quiroprácticos de México.

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Soporte ortopédico con pillow integrado y firmeza media

El diseño del colchón Smith integra una colchoneta Pillow de altura intermedia con capas de espuma en posiciones precisas que maximizan el soporte y confort, eliminando los puntos de presión en hombros, cadera y pies. Su acojinamiento Combipad OrthoRelax funciona como aislante para evitar la molestia de sentir el contacto directo con los resortes.

Colchon Ortopédico Spring Air King Size Smith en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Su firmeza media busca ofrecer un equilibrio entre soporte lumbar y comodidad, característica que resulta especialmente útil para personas con problemas de espalda o quienes buscan un colchón que promueva una postura adecuada al dormir sin resultar demasiado rígido.

Tecnología Performance con resortes templados Bonell

El modelo utiliza una unidad de resortes Bonell templados producidos especialmente para brindar uniformidad y durabilidad a lo largo de toda la superficie de descanso. La tecnología Never Turn elimina la necesidad de voltear el colchón periódicamente, ya que el sistema de amortiguación mantiene la durabilidad sin requerir rotación.

Entre sus características destacan:

Medida King Size (200 cm ancho x 190 cm largo)

(200 cm ancho x 190 cm largo) 28 centímetros de altura

de altura 500 resortes Bonell templados

Tecnología Performance + Posture Comfort

Colchoneta Pillow integrada

Sistema Combipad OrthoRelax

Beneficio Never Turn sin volteo

sin volteo Firmeza media balanceada

balanceada Hipoalergénico y anti ácaros

Soporta hasta 220 kilogramos

Avalado por Colegio de Quiroprácticos de México

Garantía oficial 5 años Spring Air

Por tratarse de un colchón de gran volumen, también conviene revisar el espacio disponible en la recámara antes de hacer el pedido y coordinar la entrega con anticipación.

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