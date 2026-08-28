¿Nieve en un desierto? Sí, aunque suene como una de esas cosas que uno ve en internet y piensa: “eso es IA”, esta vez no hay truco, y así lo demostró uno de los desiertos más secos del mundo, el cual quedó cubierto de nieve y la NASA captó el impresionante cambio desde el espacio.

Se trata del desierto de Atacama, en Chile, el cual es famoso por ser uno de los lugares más áridos del planeta, así que verlo con enormes extensiones blancas resulta, cuando menos, inesperada, pero hay una explicación detrás de esta peculiar postal invernal.

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Desierto de Atacama Un manto de nieve cubre una vasta área del norte de Chile, desde los Andes hasta cerca de la costa del Pacífico, como se aprecia en esta imagen captada el 19 de agosto de 2026 por el MODIS (Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada) a bordo del satélite Terra de la NASA . (Un manto de nieve cubre una vasta área del norte de Chile, desde los Andes hasta cerca de la costa del Pacífico, como se aprecia en esta imagen captada el 19 de agosto de 2026 por el MODIS (Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada) a bordo del satélite Terra de la NASA . Observatorio Terrestre de la NASA/Lauren DauphinN)

¿Por qué el desierto de Atacama está cubierto de nieve?

La nieve no apareció de la nada ni significa que el clima del desierto haya cambiado de un día para otro, para nada, pues, es más bien un fenómeno natural.

De acuerdo con la NASA, la región recibió dos tormentas invernales consecutivas durante agosto, la segunda mitad del mes estuvo marcada por un sistema de baja presión aislada, conocido como cutoff low, que se desprendió de una enorme vaguada atmosférica.

A esto se sumó una importante cantidad de humedad proveniente del océano Pacífico, y la combinación provocó precipitaciones en una zona que normalmente recibe muy poca agua y permitió que buena parte de ellas se presentara en forma de nieve.

Eso sí, no todo cayó como nieve, pues en algunas zonas costeras se registró lluvias que acumularon cerca de 40 milímetros en tres días, una cantidad equivalente a unas diez veces su promedio anual.

Desierto de Atacama, en Chile Un manto de nieve cubre una vasta área del norte de Chile, desde los Andes hasta cerca de la costa del Pacífico. (Cristian Rudolffi/REUTERS)

NASA muestra cómo cambió el Atacama antes y después de la nieve

Tras este extraño fenómeno, la NASA publicó imágenes captadas por los satélites Landsat 8 y Landsat 9, operados en conjunto con el Servicio Geológico de Estados Unidos, que permiten comparar una misma zona antes y después de las tormentas.

Una de las imágenes fue tomada el 6 de agosto de 2026, cuando el terreno todavía lucía predominantemente seco y marrón.

La segunda corresponde al 14 de agosto, después del temporal, y muestra el mismo paisaje prácticamente cubierto de blanco.

El contraste parece un antes y después de esos que uno tendría que revisar dos veces para estar seguro de que se trata del mismo lugar.

El 19 de agosto de 2026, el instrumento MODIS del satélite Terra captó una enorme extensión de nieve que avanzaba desde los Andes hacia el oeste, atravesaba el núcleo hiperárido del Atacama y llegaba hasta zonas cercanas a la costa del Pacífico, al sur de Antofagasta.

Desierto de Atacama, en Chile. Un manto de nieve cubre una vasta área del norte de Chile, desde los Andes hasta cerca de la costa del Pacífico. (Cristian Rudolffi/REUTERS)

La nieve también llegó hasta ALMA

Uno de los lugares alcanzados por el fenómeno fue el altiplano de Chajnantor, una zona ubicada en el complejo volcánico Altiplano-Puna.

Ahí se encuentra ALMA, el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, un enorme conjunto de radiotelescopios utilizado para estudiar el universo.

La nieve y los fuertes vientos fueron suficientes para que ALMA suspendiera temporalmente sus operaciones y colocara sus antenas en un modo especial de protección.

En las imágenes de NASA, el cambio resulta especialmente llamativo: el terreno donde normalmente pueden distinguirse las instalaciones aparece prácticamente cubierto por la nieve.

Desierto de Atacama, en Chile Un manto de nieve cubre una vasta área del norte de Chile, desde los Andes hasta cerca de la costa del Pacífico. (Cristian Rudolffi/REUTERS)

¿Siempre nieva en el desierto de Atacama?

Aunque la imagen sorprende, no es la primera vez que nieva en el Atacama, ya que la NASA señala que la región ya había registrado nevadas importantes en 2025 y 2011.

En esta ocasión, el manto blanco no se quedó únicamente en las zonas altas de los Andes, se extendió hacia el oeste, atravesó el corazón del desierto y llegó cerca del Pacífico.

Además, la NASA explica que la mayor parte de las precipitaciones invernales de esta región suele estar asociada con estos sistemas de baja presión aislada; el evento de agosto de 2026 fue particularmente amplio debido a la configuración atmosférica y a la humedad disponible.

Desierto de Atacama, en Chile Un manto de nieve cubre una vasta área del norte de Chile, desde los Andes hasta cerca de la costa del Pacífico. (Cristian Rudolffi/REUTERS)

¿Qué tiene que ver El Niño con las nevadas en Chile?

La NASA señala que el fenómeno estaba fortaleciéndose y que este es el contexto de un invierno inusualmente húmedo en el centro y norte de Chile.

Durante El Niño, cambian algunos patrones de circulación atmosférica sobre el Pacífico y la trayectoria habitual de los sistemas de tormentas puede desplazarse.

En este caso, esas condiciones ayudaron a que las precipitaciones alcanzaran una zona que normalmente permanece extremadamente seca.

Cuéntanos, ¿Te habías imaginado un desierto cubierto de nieve?

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