La corona está a punto de cambiar de cabeza y, con ella, también termina una etapa para Miss Universe México 2026, quien, después de casi un año de reinado, ha llegado el momento de conocer a la mujer que tomará el relevo y llevará la banda de México rumbo al certamen internacional.

Serán 32 candidatas las que participará en este icónico certamen de belleza, pero solo una logrará coronarse y ser representante del país en el Miss Universe 2026, ¿quién será la ganadora?

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¿Cuándo se llevará a cabo el certamen Miss Universo México 2026?

La gran final de Miss Universe México 2026 se realizará este sábado 29 de agosto de 2026 en Los Cabos, Baja California Sur, en un evento que tendrá como sede Corazón Cabo.

Durante los últimos días, las 32 participantes han cumplido con distintas actividades y etapas preliminares antes de llegar a la noche decisiva, en la que una de ellas será coronada como la nueva representante nacional.

¿Quiénes son las 32 candidatas de Miss Universe México 2026?

Las participantes representan a las 32 entidades federativas del país y llegaron a Los Cabos para competir por la corona nacional.

Entre ellas se encuentran representantes de estados como Puebla, Tabasco, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Yucatán, Veracruz, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Sonora y Ciudad de México, entre otros.

La organización ha presentado a cada una de las candidatas durante las distintas etapas previas a la final, en una competencia que comenzó semanas antes de la coronación.

La noche del sábado será la última oportunidad para que las participantes convenzan al jurado y avancen hasta el momento más esperado, cuando una de ellas escuche su nombre como la nueva Miss Universe México 2026.

¿Qué sigue para la ganadora de Miss Universe México 2026?

Una vez que termine la ceremonia y se conozca a la nueva reina, comenzará la siguiente etapa de su preparación, la ganadora tendrá que representar a México en Miss Universe 2026, cuya edición internacional está prevista para noviembre en San Juan, Puerto Rico, el 20 de noviembre.

La Corona hay está lista y ahora solo falta saber quién se la llevará a casa este sábado 29 de agosto. ¿Ya tienes favorita? Porque aquí viene la pregunta importante: si tú fueras parte del jurado, ¿a quién elegirías como la nueva Miss Universe México 2026?

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