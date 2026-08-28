Edén Muñoz dará concierto GRATIS el próximo 15 de septiembre en México; sede y horario

El olor a pozole está cerca y con ello, distintos artistas han sido anunciados como principales para encabezar los Festejos Patrios este 2026. Uno de ellos es Edén Muñoz.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Baja California anunció la participación de Edén Muñoz en las próximas Fiestas Patrias para amenizar la noche más mexicana del año.

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¿Dónde será el concierto GRATIS de Edén Muñoz este 15 de septiembre?

El concierto de Edén Muñoz se realizará en el Centro Cívico de Mexicali, como parte de los festejos por la Independencia de México.

El artista originario de Los Mochis, Sinaloa, será el invitado principal en la celebración de las Fiestas Patrias en Baja California.

¿A qué hora se presentará Edén Muñoz el 15 de septiembre?

De acuerdo con la información compartida por el Gobierno del Estado, las celebraciones de las Fiestas Patrias comenzarán a las 7:00 pm.

Aunque se tiene previsto que el concierto de Edén Muñoz empiece minutos después de las 11:00 pm, esto tras el Grito de Independencia de Marina del Pilar, gobernadora del estado.

¿Qué canciones cantará Edén Muñoz en Mexicali?

De momento, no existe un setlist oficial para la presentación del cantante de regional mexicano el próximo 15 de septiembre.

Sin embargo, se espera que Edén Muñoz interprete canciones como “Chale”, “Traigo Saldo y Ganas de Rogar”, “Lejos Estamos Mejor”, “Bájale”, entre otros éxitos que han consolidado al artista entre uno de los más escuchados del género.

Edén Muñoz continúa con su gira

Además de ser parte de estas festividades, el cantante de regional sigue con las presentaciones de su gira “Como en los viejos tiempos”.

Edén Muñoz tiene programadas varias presentaciones en distintas partes de México para lo que resta este 2026:

Septiembre 12 en Zacatecas

Septiembre 24 y 25 en Tijuana

Octubre 3 en Saltillo

Octubre 9 en Boca del Río

Octubre 10 en Oaxaca

Octubre 16 y 17 en Ciudad de México

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