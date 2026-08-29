Carreteras con bloqueos hoy 29 de agosto: vialidades paralizadas a pocos días del regreso a clases

Hoy 29 de agosto muchas familias mexicanas se encuentran contra reloj y vuelven a sus hogares después de unas largas vacaciones, sin embargo, su trayecto se ha complicado debido a bloqueos de manifestantes, aparatosos accidentes y obras de mantenimiento.

El próximo lunes 31 de agosto miles de estudiantes regresarán a clases para cumplir con el ciclo escolar 2026-2027, por lo que en algunas casetas ya se reportan embotellamientos.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy 29 de agosto?

Carretera México-Pachuca

Tras un accidente que cobró la vida de una persona hay cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 061+200 de la carretera México-Pachuca, a la altura del municipio de Ecatepec, con dirección a Tecámac.

Autopista Isla-Acayucan

Se registra cierre parcial en la autopista Isla-Acayucan, a la altura del kilómetro 140, dirección Isla, después de que un tractocamión presentara una falla mecánica.

Autopista México-Cuernavaca

Se registra carga vehicular a la altura del kilómetro 57, dirección Cuernavaca, tras un accidente, el cual ya fue atendido. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) piden a los conductores manejar con precaución.

Autopista La Pera-Cuautla

Hay cierre parcial de circulación en la autopista La Pera-Cuautla, cerca del kilómetro 10, dirección La Pera, por un tractocamión que presentó una falla mecánica.

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