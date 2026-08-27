Bodega Aurrera remata cocina integral Turín para armar con acabado en bronce, $3,700 de descuento y 12 MSI

Si estás pensando en armar o renovar tu cocina, Bodega Aurrera tiene una opción de mueble con descuento. La cocina integral Turín de 231 centímetros, de la marca Skal Living, está con $3,700 pesos de descuento en la tienda en línea, casi la mitad del precio original.

Es un mueble para armar y el conjunto incluye cinco módulos —gabinetes superiores e inferiores, despensa alta y estante abierto—, con estructura en tono madera y frentes en blanco roto.

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¿Cómo es y qué incluye la cocina integral Turín a la venta en Bodega Aurrera?

La cocina integral Turín está fabricada en MDP (Panel de Partículas de Media Densidad), un material que promete ser “de alta resistencia y durabilidad”, con un acabado que “simula la calidez de la madera natural” y superficies mate fáciles de limpiar.

El conjunto a la venta en Bodega Aurrera está compuesto por cinco módulos:

1 gabinete superior de 2 puertas

de 2 puertas 1 estante abierto superior

superior 1 gabinete superior para campana

para campana 1 despensa alta de 4 puertas

de 4 puertas 1 gabinete inferior con 3 puertas y 1 cajón

Además, trae tiradores plásticos con acabado bronce. En cuanto a diseño, combina una estructura en tono Freijo —una madera cálida— con puertas y frentes en Off-White, o blanco roto.

Cabe destacar que se trata de un mueble para armar, es decir, no llega ensamblado, así que hay que considerar el tiempo y el trabajo de montaje. Además, la estufa, la campana y los objetos decorativos que aparecen en la foto del producto no están incluidos, aclara Bodega Aurrera.

La cocina integral Turín está en rebaja en Bodega Aurrera con hasta 12 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

¿Cuánto cuesta la cocina Turín en Bodega Aurrera y cómo pagarla en diferido?

Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, la cocina integral Turín bajó de $7,499 a $3,799 pesos, un ahorro de $3,700 que equivale a casi el 50% de descuento.

Para el pago en diferido, la tienda ofrece los siguientes esquemas de meses sin intereses con diversas tarjetas:

3 meses de $1,266.33

6 meses de $633.17

9 meses de $422.11

12 meses de $316.58

En todos los casos el total a pagar se mantiene en $3,799, sin cargo adicional por diferir el pago.

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