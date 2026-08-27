Bodega Aurrera remata cocina integral Turín para armar con acabado en bronce, $3,700 de descuento y 12 MSI

Si estás pensando en armar o renovar tu cocina, Bodega Aurrera tiene una opción de mueble con descuento. La cocina integral Turín de 231 centímetros, de la marca Skal Living, está con $3,700 pesos de descuento en la tienda en línea, casi la mitad del precio original.
Es un mueble para armar y el conjunto incluye cinco módulos —gabinetes superiores e inferiores, despensa alta y estante abierto—, con estructura en tono madera y frentes en blanco roto.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Cómo es y qué incluye la cocina integral Turín a la venta en Bodega Aurrera?
La cocina integral Turín está fabricada en MDP (Panel de Partículas de Media Densidad), un material que promete ser “de alta resistencia y durabilidad”, con un acabado que “simula la calidez de la madera natural” y superficies mate fáciles de limpiar.
El conjunto a la venta en Bodega Aurrera está compuesto por cinco módulos:
- 1 gabinete superior de 2 puertas
- 1 estante abierto superior
- 1 gabinete superior para campana
- 1 despensa alta de 4 puertas
- 1 gabinete inferior con 3 puertas y 1 cajón
Además, trae tiradores plásticos con acabado bronce. En cuanto a diseño, combina una estructura en tono Freijo —una madera cálida— con puertas y frentes en Off-White, o blanco roto.
Cabe destacar que se trata de un mueble para armar, es decir, no llega ensamblado, así que hay que considerar el tiempo y el trabajo de montaje. Además, la estufa, la campana y los objetos decorativos que aparecen en la foto del producto no están incluidos, aclara Bodega Aurrera.
¿Cuánto cuesta la cocina Turín en Bodega Aurrera y cómo pagarla en diferido?
Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, la cocina integral Turín bajó de $7,499 a $3,799 pesos, un ahorro de $3,700 que equivale a casi el 50% de descuento.
Para el pago en diferido, la tienda ofrece los siguientes esquemas de meses sin intereses con diversas tarjetas:
- 3 meses de $1,266.33
- 6 meses de $633.17
- 9 meses de $422.11
- 12 meses de $316.58
En todos los casos el total a pagar se mantiene en $3,799, sin cargo adicional por diferir el pago.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.