El mes de agosto ha desjado temperaturas superiores a los promedios normales en la costa del Golfo de México, pero el problema no termina cuando sale el Sol; en varias zonas costeras, las noches siguen especialmente cálidas y una de las razones está justo frente a la costa: el propio Golfo.

Actualmente, las temperaturas superficiales del mar en buena parte del norte del Golfo se encuentran alrededor de los 29 a 30 grados Celsius, y amplias zonas presentan valores superiores al promedio para esta época del año.

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¿Por qué el Golfo de México mantiene calientes las noches?

El agua se calienta y se infría mucho más lentamente que tierra; durante la tarde, el suelo aumenta rápidamente de temperatura, mientras el Golfo permanece relativamente más fresco y ayuda a moderar el calor en las comunidades costeras.

Por la noche ocurre lo contrario; la tierra pierde rápidamente el calor acumulado durante el día, pero el mar conserva buena parte de su temperatura, liberando calor y humedad hacia el ambiente.

Pos eso, las comunicaciones cercanas a la costa pueden registrar máximas ligeramente menores que zonas del interior, pero temperaturas mínimas más elevadas durante la madrugada.

Cuando el agua está excepcionalmente caliente, este efecto puedes ser todavía más importante, reduciendo el alivio nocturno durante episodios prolongados de calor.

¿Qué efectos tiene el agua caliente sobre el nivel del mar?

El calentamiento también afecta a los ecosistemas; el agua más cálida puede conteenr menos oxígeno disuelto, generando estrés para peces y otras especias marinas.

Los corales son particularmente vulnerables; si el calor persiste, pueden expulsar las algas microscópicas que viven en sus tejidos y producirse el conocido blanqueamiento coralino.

¿El calor del Golfo puede aumentar el riesgo de huracanes?

Las aguas cálidas proporcionan energía y humedad a los sistemas tropicales, por lo que un Golfo excepcionalmente caliente puede convertirse en una fuente importantes de energía durante la tamporada de huracanes.

Sin embargo, el calor del océano no garanitiza por sí solo la formación o intensificación de un ciclón; también influyen la humedad atmosférica, el viento y otras condiciones meteorológicas.

El mensaje es claro: lo que sucede en el Golgo no se queda en el mar; su temperatura puede influir en nuestras noches, los ecosistemas marinos y las condiciones que acompañan a la temporada de huracanes.

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