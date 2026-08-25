Bodega Aurrera remata por menos de $2,000 el celular Motorola G04, ideal para el Día del Abuelo por su diseño básico y durabilidad

Si estás buscando un celular de funciones sencillas para el Día del Abuelo, el Motorola Moto G04 de 128 GB es una opción. El equipo está en rebaja en Bodega Aurrera, con un precio actual de $1,998, frente a los $2,497 que tenía anteriormente, por lo que el descuento señalado es de $499.

Entre sus características figuran una pantalla de 6.6 pulgadas, memoria interna de 128 GB, 4 GB de RAM y una batería de 5,000 mAh. También incorpora cámara frontal de 16 MP, cámara trasera de 5 MP, lector de huellas y desbloqueo facial.

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¿Cuánto cuesta el Motorola Moto G04 en Bodega Aurrera?

El Motorola Moto G04 tiene un precio actual de $1,998 en Bodega Aurrera. El valor original del equipo era de $2,497, una rebaja de $499. La cadena de ventas ofrece diversos esquemas de meses sin intereses. Las opciones disponibles de pago en diferido son:

3 MSI de $666

6 MSI de $333

9 MSI de $222

12 MSI de $166.50

18 MSI de $111

Además, Bodega Aurrera dispone de una opción de hasta 20 meses de $99.90 exclusivo con BBVA.

El Motorola Moto G04 está con rebaja de $499 en la tienda en línea de Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las características del Motorola Moto G04 a la venta en Bodega Aurrera?

El Motorola Moto G04 disponible en Bodega Aurrera tiene una pantalla de 6.6 pulgadas, funciona con Android y dispone de 128 GB de almacenamiento interno y 4 GB de RAM, aunque puedes usar la expansión de memoria “para convertir el almacenamiento en una memoria RAM virtual y hacer varias tareas sin problemas”.

En fotografía, la publicación señala una cámara frontal de 16 MP y una cámara trasera de 5 MP con flash. También incluye GPS, Bluetooth y conectividad Wi-Fi y 4G LTE.

Otras especificaciones técnicas del equipo vendido por Bodega Aurrera son:

Procesador Unisoc T606

Memoria Expandible 1 TB

Duración de la Batería de 56 horas

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