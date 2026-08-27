La noche llegó y el cielo tiene el espectáculo preparado, un “Eclipse lunar”, la luna comenzó a entrar en la sombra de la Tierra y poco a poco cambia su apariencia mientras avanza el eclipse lunar de hoy 27 de agosto.

Si estás buscando dónde disfrutar de este fenómeno natural, no busques más, pues aquí en adn noticias podrás ver EN VIVO el eclipse lunar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Eclipse lunar EN VIVO: sigue aquí el fenómeno

¿A qué hora es el máximo del eclipse lunar hoy?

El momento más esperado del eclipse lunar del 27 de agosto de 2026 ocurre alrededor de las 22:12 horas, tiempo del centro de México.

Para quienes quieran seguir todo el proceso, la fase parcial comienza a las 20:33 horas y termina a las 23:51 horas.

¿Cómo se verá el eclipse lunar desde México?

El eclipse será parcial, aunque estará muy cerca de ser total desde el punto de vista visual; durante el máximo, aproximadamente 96% de la superficie lunar visible estará dentro de la umbra terrestre, por lo que una pequeña parte de la Luna permanecerá fuera de la sombra más oscura.

La Luna puede adquirir tonos rojizos, anaranjados o cobrizos debido a la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar.

De ahí que muchas personas conozcan este fenómeno como Luna de Sangre, aunque el nombre popular puede hacer que parezca un eclipse total.

¿Se puede ver el eclipse lunar a simple vista?

Sí, ya que, a diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar no representa un riesgo para la vista, por lo que no necesitas gafas especiales para mirar la Luna.

Si quieres intentar capturar fotografías, una opción es utilizar un celular acoplado a binoculares o un pequeño telescopio.

Eso sí, aquí el verdadero enemigo puede ser mucho más terrenal, pues si hay nubes sobre tu ciudad, la Luna podría jugar a las escondidas.

¿En qué estados de México se verá el eclipse lunar?

El INAOE señala que el eclipse parcial de Luna será visible en la República Mexicana y la calidad de la observación dependerá de factores como nubosidad, contaminación lumínica y el horizonte disponible en cada lugar.

En ciudades con mucha iluminación artificial, buscar un sitio abierto y con una vista despejada del cielo puede ayudar a disfrutar mejor el fenómeno.

¿Por qué la Luna se pone roja durante un eclipse?

No, la Luna no se está quemando ni alguien le bajó el brillo al cielo, pues, durante un eclipse lunar, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, de manera que nuestro planeta bloquea directamente parte de la luz solar que normalmente ilumina al satélite.

Sin embargo, parte de esa luz atraviesa la atmósfera terrestre. Los tonos azules se dispersan con mayor facilidad y la luz que logra llegar hasta la Luna adquiere tonos rojizos y anaranjados.

Por eso, durante la parte más profunda del eclipse, la Luna puede parecer mucho más roja o cobriza de lo habitual.

Sigue nuestro EN VIVO para conocer las últimas actualizaciones del eclipse lunar de hoy 27 de agosto.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.