Signos del zodiaco que afecta el eclipse lunar del 27 de agosto de 2026

El eclipse lunar que ocurrirá este 27 de agosto de 2026 es un parteaguas para varios signos del zodiaco, pues es el momento de cerrar ciclos. La gran enseñanza de esta Luna de Sangre que ocurre en Piscis está relacionada con soltar y reconocer cuándo una etapa necesita terminar para que pueda comenzar otra.

Aunque de una u otra manera, todos los signos del zodiaco se sentirán afectados por este fenómeno astrológico, existen cuatro signos mutables que serán los más afectados. Te contamos si tu signo está en la lista.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿A qué hora comienza el eclipse lunar de 2026?

El eclipse lunar de hoy, 27 de agosto de 2026, comienza oficialmente con su fase penumbral a las 19:23 horas según el tiempo del centro de México. Estas son las horas clave de la Luna de Sangre:

19:23 horas: Inicio del eclipse penumbral

20:33 horas: Inicio del eclipse parcial.

22:12 horas: Punto máximo del eclipse. Aquí ocurrirá la Luna de Sangre.

23:51 horas: Fin de la fase parcial visible.

01:01 horas (del viernes 28): Finaliza el eclipse.

Recuerda que para ver este eclipse no necesitas filtros ni telescopios especiales, ya que es 100% seguro mirarlo directamente a simple vista.

🌚El eclipse llegará a su punto más alto pasadas las 10 de la noche y terminará después de la 1 AM del viernes, por lo que, si las condiciones climáticas lo permiten,🌒 podremos observar todo este bellísimo proceso sin necesidad de equipo especializado🔭🌝 pic.twitter.com/CcPgjkiM0B — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 28, 2026

¿Cuáles son los signos más afectados por el eclipse de 2026?

Durante el eclipse lunar del 27 de agosto en Piscis, los más afectados del zodiaco serán los cuatro signos mutables: géminis, virgo, sagitario y piscis, los que deberán de soltar algo para avanzar. Se les llama signos mutables por lo siguiente:

Representan el fin de una estación y la preparación para la siguiente.

y la preparación para la siguiente. Actúan como un puente o transición entre un proceso y otro.

No se aferran a viejos patrones y aceptan el fluir de las circunstancias.

Se adaptan con facilidad a situaciones nuevas o imprevistos.

Son ingeniosos y abiertos a distintas perspectivas o soluciones.

La desventaja es que una energía demasiado mutable puede causar falta de constancia, aburrimiento rápido ante la rutina o una actitud evasiva

De acuerdo con el astrólogo español Víctor Valiente, los signos mutables que resultarán más afectados por el eclipse lunar del 27 de agosto deberán de soltar lo siguiente:

Géminis : Va a terminar con un etapa familiar difícil

: Va a terminar con un difícil Virgo : Este signo de tierra deberá de soltar una relación que ya no aporta nada a su vida.

: Este signo de tierra deberá de soltar una que ya no aporta nada a su vida. Sagitario : El signo de fuego deberá de soltar un apego familiar o del pasado.

: El signo de fuego deberá de soltar un Piscis: Si pertenece a este signo del zodiaco deberás soltar una vieja idea de estabilidad y de seguridad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.