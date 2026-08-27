Las mejores imágenes que muestran la vida silvestre del concurso del Museo de Historia Natural de Londres

El prestigioso concurso Fotógrafo de Vida Silvestre del Año 2026 (Wildlife Photographer of the Year), organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, reveló las 100 imágenes finalistas de entre un récord de más de 65 mil postulaciones. El ganador absoluto y los ganadores de cada categoría serán anunciados oficialmente el próximo 13 de octubre de 2026.

Por ahora, el certamen compartió un adelanto de las fotografías preseleccionadas y elogiadas de su 62.ª edición.

Además, en marzo de este año, se entregó el premio del público (People’s Choice) correspondiente a la votación popular de la edición previo. Se trata de Josef Stefan con la escena que muestra de forma espectacular y lúdica a un lince ibérico lanzando a su presa por los aires en un momento de juego.

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¿Cuáles son las mejores fotografías de vida silvestre de 2026?

Parásito sobre serpiente venenosa

En la imagen, “Biting Back”, de Andrea y Marceo Grammatico. En primer plano, la testa de una serpiente terciopelo, sobre la cual un mosquito se da un festín.

Orcas en duelo

En un fiordo noruego, Vegard Byrkjeland Aasen observó el comportamiento de una orca hembra: la madre sostenía a su cría muerta y la sacaba repetidamente a la superficie.

Alas de la oscuridad

De Andrew Parkinson, muestra a un buitre negro en el Pantanal brasileño, atenazado a su presa y con las alas extendidas.

Diversión en el agua

Entre las imágenes se encuentra la de un oso disfrutando en una piscina en el sur de California. En el condado de Los Ángeles, la naturaleza y la vida urbana coexisten. Esta fotografía de Loren Elliott impresionó al jurado en la categoría de Fauna urbana.

Ligero como un pájaro

Pocas aves dominan el arte del vuelo con tanta destreza como el vencejo común. Sus largas alas en forma de hoz le dan una velocidad y agilidad excepcionales. El fotógrafo Jack Crockford capturó esta fascinante interacción entre naturaleza y tecnología sobre el aeropuerto londinense de Heathrow, donde se cruzan las trayectorias de vuelo de aves y aviones.

Oso polar al acecho

Al cazar focas, los osos polares esperan pacientemente a su presa en los agujeros, donde suelen salir para respirar. Audun Rikardsen capturó esta extraordinaria imagen con una cámara subacuática y un disparador activado por movimiento.

Ranas toro hambrientas

La fotografía de Jens Cullmann, tomada en Botsuana, muestra ranas toro jóvenes que “comieron todo lo que se movía”, y compite en la categoría de Anfibios y Reptiles.

Aquí las puedes ver todas.

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