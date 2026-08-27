¡Yaba daba doo! Captan al troncomóvil de Los Picapiedra circulando en calles de Torreón | VIDEO

El troncomóvil de Los Picapiedra sorprendió a transeúntes y automovilistas cuando apareció circulando en calles del municipio de Torreón, en el estado de Coahuila. Un video viral mostró a familia viajaba en el clásico auto que todos vimos en la caricatura protagonizada por Pedro Picapiedra.

Si alguna vez se te ocurrió usar la IA para descubrir cómo se vería en la vida real este divertido troncomóvil, un auto que se mueve con la fuerza de los pies de sus ocupantes, ya no es necesario, porque ya es una realidad en Coahuila.

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Video del troncomóvil de Los Picapiedra se viraliza en redes sociales

Los mexicanos siempre vamos un paso adelante de la IA; por eso, el troncomóvil ya es una realidad y fue captado circulando por una avenida Paseo Morelos, en el centro de Torreón, Coahuila.

En un clip viral se puede ver un auto idéntico al que aparece en la caricatura llamada Los Picapiedra, que pertenecía a Pedro y Vilma Picapiedra. En el auto viajaban un hombre, una mujer y una niña. Las imágenes fueron compartidas en TikTok por el usuario @Arturoguillermobe y rápidamente se volvieron virales.

El troncomovil en Torreón desata comentarios en redes sociales

Y, como siempre, los comentarios en la publicación del troncomóvil de Torreón valen oro. Aquí te compartimos algunos:

“Torreón se está volviendo muy random”

“Cuantos pies de fuerza tiene el carrito”

“ No pos yabadabadu”

“Hasta ahora solo habíamos visto la piñata”

¿Qué opinas de esta divertida historia viral? Cuéntanos en los comentarios.

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