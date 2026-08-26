Mientras todos buscan el nuevo Galaxy S26 FE, Liverpool remata el S25 FE con $5,900 pesos de descuento y hasta 24 meses sin intereses

Mientras la atención está puesta en el nuevo Galaxy S26 FE, Liverpool tiene en rebaja el Samsung Galaxy S25 FE, con un precio de $9,599.20 pesos si se paga de contado, frente a los $15,499 de lista, lo que representa un ahorro de casi $5,900.

El equipo cuenta con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, sistema de tres cámaras traseras encabezado por un sensor de 50 megapíxeles, batería de 5,000 mAh y resistencia al agua. Está disponible en tres colores y tiene envío gratis.

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¿Cuánto cuesta el Galaxy S25 FE en Liverpool y cómo pagarlo?

Según la ficha del producto en Liverpool, el Galaxy S25 FE de 128 GB se muestra actualmente con un precio de $9,599.20 pesos frente a un precio original de $15,499. Ese monto corresponde a la opción de pago único con 20% de descuento.

Para el pago en diferido, con tarjetas Liverpool las opciones son:

6 meses sin intereses de $1,999.83

9 meses sin intereses de $1,333.22

13 meses sin intereses de $923

18 meses sin intereses de $666.61

20 meses sin intereses de $599.95

24 meses sin intereses de $499.96

Un punto importante para no confundirse: todas las mensualidades se calculan sobre $11,999, no sobre los $9,599.20. Es decir, quien financie a plazos paga $2,399.80 más que quien lo compre de contado con el descuento del 20%. Pero, a la vez, $3,500 menos que el precio original del producto.

Con otras tarjetas, la opción disponible es de 18 meses sin intereses de $666.61, también con un precio final de $11,999 pesos; además de las mismas alternativas de pago único.

El equipo está disponible en los colores Navy, Jet Black e Icy Blue, con envío gratis a todo el país y opción de recibirlo a domicilio o recogerlo en tienda mediante Click & Collect.

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S25 FE a la venta en Liverpool?

El Samsung Galaxy S25 FE de 128 GB en rebaja en Liverpool tiene una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con resolución Full HD. Cuenta con 8 GB de memoria RAM y funciona con sistema operativo Android, con Bixby como asistente de voz integrado.

En fotografía, la cámara trasera es triple, con sensores de 50, 12 y 8 megapíxeles, mientras que la frontal es de 12 megapíxeles. Su batería es de 5,000 mAh con tecnología de carga rápida, e incluye cargador USB tipo C.

Entre el resto de sus prestaciones, el teléfono tiene resistencia al agua, dos altavoces, NFC, conectividad Bluetooth y WiFi, y cuatro formas de desbloqueo: numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón. Usa una sola ranura SIM, viene desbloqueado para cualquier compañía celular y tiene un año de garantía del fabricante.

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