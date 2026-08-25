Liverpool remata congelador Hisense horizontal de 9 pies negro con más de $7,000 de ahorro y 9 MSI

En medio de la temporada de calor, Liverpool lanzó una oferta importante para quienes buscan ampliar el almacenamiento en frío del hogar o negocio pequeño: un congelador horizontal Hisense de 9 pies cúbicos con tecnología Inverter. El equipo pasó de $15,499 a $8,059 pesos, por lo que ahora tiene un ahorro de más de $7,000 pesos. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 9 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Más allá del descuento, el congelador reúne varias funciones pensadas para el uso doméstico y comercial ligero. Cuenta con tecnología Inverter, función Dual convertible a refrigerador y control digital de temperatura, además de manija externa con cerradura de seguridad para proteger su contenido.

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Tecnología Inverter y función Dual convertible en el congelador Hisense

El modelo utiliza un compresor Inverter que optimiza el funcionamiento según la temperatura requerida, logrando mayor ahorro de energía, menor ruido durante la operación y mayor durabilidad del equipo. Su función Dual permite convertirlo de congelador a refrigerador según la necesidad del hogar, ampliando su utilidad más allá del almacenamiento tradicional en frío profundo.

Congelador Hisense 9 pies en Liverpool (Liverpool)

Cuenta con 3 rangos de enfriamiento ajustables: refrigerador (2°C a 8°C), enfriador (-13°C a 1°C) y congelador (-24°C a -14°C), controlados desde el panel digital integrado en el equipo. Su capacidad neta es de 244 litros distribuidos en el interior con recubrimiento de aluminio.

Panel digital, LED interno y cerradura de seguridad

El congelador integra control digital de temperatura con panel táctil externo para ajustar los rangos según el tipo de alimentos almacenados. La iluminación LED interior facilita la localización de productos sin necesidad de mover contenido, mientras que las puertas internas de cristal templado deslizables y desmontables permiten mantener la temperatura al abrir la puerta principal.

Entre sus características destacan:

Capacidad 9 pies cúbicos (244 litros)

Color negro

Compresor Inverter

Función Dual convertible a refrigerador

convertible a refrigerador 3 rangos de enfriamiento ajustables

ajustables Control digital de temperatura

de temperatura Iluminación LED interior

interior Manija externa con cerradura de seguridad

de seguridad Puertas internas de cristal templado deslizables

deslizables Botón de congelamiento rápido (Fast Freeze)

(Fast Freeze) Refrigerante R600a ecológico

ecológico Salida de drenaje integrada

integrada Ahorra hasta 10.25% de energía eléctrica

Por tratarse de un electrodoméstico grande, también conviene revisar las medidas antes de hacer el pedido. El congelador tiene 100.2 centímetros de ancho, 84.2 de alto y 59.7 de profundidad, además del espacio que necesitará la puerta para abrir correctamente.

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