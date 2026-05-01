Liverpool remata el Samsung Galaxy S25 FE con 22% de descuento: pantalla Dynamic AMOLED de 6.7 pulgadas

Liverpool aplicó uno de los descuentos más fuertes que se han visto en la nueva generación Fan Edition de Samsung. El Samsung Galaxy S25 FE bajó de $19,999 a $14,499 pesos, un ahorro directo de $5,500 sobre el precio de catálogo, equivalente a un 22% de rebaja sobre el modelo de gama alta accesible de la marca surcoreana.

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El equipo es la versión más reciente de la línea Fan Edition, una serie que Samsung diseñó para ofrecer las funciones premium de la familia Galaxy S a un precio menor, recortando solo en aspectos específicos del hardware sin sacrificar la experiencia central. Liverpool lo vende en su tienda en línea con cobertura nacional.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 FE en Liverpool?

El precio final del Galaxy S25 FE en Liverpool quedó en $14,499 pesos, frente a un precio original de $19,999. La diferencia representa $5,500 de ahorro directo, equivalente al 22% sobre el precio regular, una rebaja inusualmente alta para un equipo lanzado hace pocos meses.

Para facilitar la compra, Liverpool ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 6 meses sin intereses de $2,416.50 pesos

El producto se vende y envía directamente por Liverpool, con cobertura a todo el país y disponibilidad para consulta en tiendas físicas según inventario regional.

Samsung Galaxy S25 FE en Liverpool Samsung Galaxy S25 FE en Liverpool. (Liverpool)

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy S25 FE?

El Galaxy S25 FE es la propuesta de Samsung para quienes buscan la experiencia Galaxy S premium sin pagar el precio del Ultra. Estas son sus especificaciones, según la ficha oficial de Samsung México:

Pantalla : Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, resolución FHD+ (2340 x 1080), tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1,900 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus+

: Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, resolución FHD+ (2340 x 1080), tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1,900 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus+ Procesador : Samsung Exynos 2400, fabricado en proceso de 4 nm

: Samsung Exynos 2400, fabricado en proceso de 4 nm RAM : 8 GB

: 8 GB Almacenamiento : 128 GB, 256 GB o 512 GB según versión

: 128 GB, 256 GB o 512 GB según versión Cámara trasera : triple sistema con principal de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x

: triple sistema con principal de 50 MP con OIS, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x Cámara frontal : 12 MP

: 12 MP Batería : 4,900 mAh con carga rápida de 45W por cable y carga inalámbrica de 15W

: 4,900 mAh con carga rápida de 45W por cable y carga inalámbrica de 15W Sistema operativo : Android 16 con One UI 8 y promesa de 7 años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad

: Android 16 con One UI 8 y promesa de de sistema operativo y parches de seguridad Funciones de IA : Galaxy AI completo con Circle to Search, Object Eraser, Best Face, Live Translate y Now Brief

: Galaxy AI completo con Circle to Search, Object Eraser, Best Face, Live Translate y Now Brief Resistencia : certificación IP68 contra agua y polvo

: certificación IP68 contra agua y polvo Diseño : 7.4 mm de grosor, 190 gramos, marco de aluminio

: 7.4 mm de grosor, 190 gramos, marco de aluminio Conectividad: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

Con este descuento aplicado, el Samsung Galaxy S25 FE se posiciona en Liverpool como una de las opciones más sólidas para quienes buscan acceder al ecosistema Galaxy S premium con todas sus funciones de inteligencia artificial, sin pagar los más de $25,000 pesos que cuesta el Galaxy S25 estándar o los $26,987 del Galaxy S26 Ultra en otras cadenas.

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